Kitajski vohun v spodkopanem partnerstvu

Sodišče v Dresdnu je v torek na štiri leta in pol zapora obsodilo nemškega državljana, rojenega na Kitajskem. Obsodili so ga zaradi vohunjenja za kitajsko tajno službo. Kot je povedal tiskovni predstavnik sodišča, je bila njegova vohunska dejavnost v glavnem osredotočena na odkrivanje in zasledovanje kitajskih disidentov v Evropi.

A to še ni bilo vse. Obsojenec, ki se imenuje Jian Guo, je v Peking pošiljal tudi poročila o orožju, ki ga je Nemčija pošiljala Izraelu. Podatke o voznem redu tovornih letal med omenjenima državama in vsebini pošiljk mu je dostavljala Yaqi X., kitajska državljanka, zaposlena v družbi, ki je za letališče v Leipzigu opravljala logistične storitve. Njej so izrekli pogojno zaporno kazen.

A tudi to še ni bilo vse. Jian Guo je za kitajsko tajno službo oziroma za ministrstvo državne varnosti delal vse od leta 2002 do lani, ko so ga aretirali, od leta 2019 do 2024 pa je bil zaposlen v parlamentarnem uradu Maximiliana Kraha, poslanca stranke Alternativa za Nemčijo (AFD) v evropskem parlamentu. Jian Guo je bil Krahov pomočnik in je imel dostop do različnih dokumentov, od katerih jih je več kot 500 posredoval kitajski tajni službi, ki je tako dobila obilico podatkov o delu parlamentarcev in parlamenta.