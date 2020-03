Kitajski zločin proti človeštvu?

Matteo Salvini med današnjim zasedanjem italijanskega senata. Foto: REUTERS/Alberto Lingria

Kitajska se hitro pobira iz krize, v katero jo je pahnil izbruh novega koronavirusa v pokrajini Hubei. Kot smo poročali v današnjem Delu, Peking poskuša pandemijo izkoristiti tudi za to, da prevzame vodilni položaj v novonastajajoči gospodarski ureditvi , med drugim tako da z »diplomacijo mask« oziroma velikimi donacijami pomoči pomaga prizadetim državam.Na vrhu seznama kitajskih »tarč« je tudi Italija, kjer so pomoč z daljnega vzhoda v zadnjih tednih sicer sprejeli z odprtimi rokami. Toda tudi v sosednji državi navdušenje nad Kitajsko očitno popušča, vsaj sodeč po razpravah v italijanskem senatu o tem, kdo je kriv za krizo, v kateri se je znašla Italija in z njo ves svet.»Na koncu bi morala odgovornost pasti na tistega, ki je vse skupaj začel,« je med nastopom v zgornjem domu rimskega parlamenta danes povedal vodja desničarske Lige. Če je Kitajska vedela za nevarnost in jo, kot ji očitajo kritiki, več tednov skrivala pred svetom in Svetovno zdravstveno organizacijo, je po Salvinijevem mnenju »zagrešila zločin proti človeštvu«.V Italiji je do zdaj zaradi okužbe z virusom umrlo 7.500 ljudi oziroma več kot dvakrat toliko, kot jih je za virusom umrlo na Kitajskem.