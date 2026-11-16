Kitajsko električno letalo uspešno opravilo prvi polet s posadko

Kitajsko električno potniško letalo je v soboto uspešno opravilo prvi polet s posadko. Dogodek predstavlja predstavlja pomemben mejnik za kitajsko letalsko industrijo, poroča Euronews.

Letalo, ki je vzletelo v mestu Binzhou v provinci Shangdong na jugu Kitajske, so v sodelovanju izdelali družba Commercial Aircraft Corporation of China (COMAC), proizvajalec baterij Contemporary Amperex Technology Co. Limited (CATL), šanghajska univerza Jiao Tong in drugi partnerji.

Polet s posadko je najnovejši mejnik v razvoju letala. Pred tem je uspešno opravilo že 19 testnih poletov brez posadke, poroča Euronews.

Vozilo uporablja električni pogonski sistem, namenjeno pa je komercialnim poletom na krajših razdaljah med mesti. Sprejme lahko do 19 potnikov, njegova največja vzletna masa pa znaša deset ton. Med letom lahko doseže potovalno hitrost do 300 kilometrov na uro in leti na višini do 2400 metrov.