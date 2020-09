Kitajsko ljudsko cepivo

V minulih tednih so se pred Inštitutom za biološke izdelke v Pekingu vile dolge vrste ljudi. Okoli 1000 jih je vsak dan dobilo injekcijo. Tako so proti covidu-19 »po hitrem postopku« cepili najmanj 350.000 Kitajcev, in to s cepivom, ​ki ga še razvijajo državna podjetja, med njimi tudi družba Sinopharm, ki ji pripada omenjeni inštitut. Vodstvo v Pekingu pri tem ne upošteva opozoril tujih strokovnjakov, ki menijo, da je takšen pristop v boju proti koronavirusu neodgovoren.Preberite še: Zločini in zasluge virusaTri vrste cepiva, vsa so v tretji fazi testiranja, so vbrizgali v nadlaket ljudem iz nekaj kategorij. Najprej so bili to ...