Kitajsko skrbi prihodnost še ene morske ožine

Malaška dilema je stara že četrt stoletja, zdaj se spreminja v malaško paranojo.

Malaška dilema je bila razlog, da je Kitajska že na začetku tega stoletja gradila alternativne trase, pristanišča, železnice in plinovode, ki bi ji omogočili čim večjo neodvisnost od ožine, ki leži na zahodnem koncu indonezijskega otočja. FOTO: Reuters/Henning Gloystein

Ko je Min Zin v začetku junija izginil med obiskom v kitajski pokrajini Yunnan, kjer je za svoj možganki trust opravljal raziskave o odnosih med Kitajsko in Burmo, so njegovi bližnji takoj posumili, da so ga aretirali. Vodstvo v Pekingu je to devet dni pozneje potrdilo, in to z obrazložitvijo, da so omenjenega ameriškega državljana burmanskega rodu priprli zaradi domnevnega vohunjenja za Washington. Zanimivo je, da so to potrdili tistega dne, ko so v Pekingu napovedali prihod voditelja burmanske vojaške hunte Min Aung Hlainga, ki je 16. junija pripotoval na uradni obisk na Kitajsko Aretacija »ameriškega vohuna« je bila očitno del prizadevanj azijske sile, da bi burmanskim oblastnikom jasno dala vedeti, kaj je v središču kitajskih interesov: zaščita alternativne transportne trase, ki od ...