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    Svet

    Kje je Hameneijev naslednik Modžtaba Hamenei?

    Naslednikovi trije bratje so včeraj molili ob očetovi krsti in krstah drugih članov pred teheranskim verskim centrom Velike Mosale, Modžtabe pa ni bilo.
    Vzdolž glavnih bulvarjev iranskega glavnega mesta Teherana so se zgrnile nepregledne množice ljudi. FOTO: Office Of The Iranian Supreme Le Via Reuters
    Galerija
    Vzdolž glavnih bulvarjev iranskega glavnega mesta Teherana so se zgrnile nepregledne množice ljudi. FOTO: Office Of The Iranian Supreme Le Via Reuters
    S. B.
    6. 7. 2026 | 11:50
    6. 7. 2026 | 11:50
    3:13
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    Zaradi pogrebne procesije za pokojnim iranskim vrhovnim voditeljem Alijem Hameneijem in še štirih njegovih družinskih članov, ubitih v ameriško-izraelskih napadih 28. februarja, so se na ceste in ulice, vzdolž glavnih bulvarjev iranskega glavnega mesta Teherana zgrnile nepregledne množice ljudi. Da bi jih vsaj malo obvarovali pred vročino, jih škropijo gasilske cevi od zgoraj škropile vodo, da bi se udeleženci ohladili.

    Po oceni oblasti bi se množice žalujočih lahko kosale s tistimi, ki so se leta 1989 zbrale za njegovega predhodnika Homeinija pred skoraj štirimi desetletji. FOTO: Atta Kenare/ AFP
    Po oceni oblasti bi se množice žalujočih lahko kosale s tistimi, ki so se leta 1989 zbrale za njegovega predhodnika Homeinija pred skoraj štirimi desetletji. FOTO: Atta Kenare/ AFP

    Oblasti ocenjujejo, da jih je več milijonov, čeprav uradnih podatkov še niso sporočile. So pa na podzemni železnici od poznih sobotnih večerov do nedeljskega jutra zabeležili 7 milijonov potovanj. Po oceni oblasti bi se množice žalujočih za Hameneijem lahko kosale s tistimi, ki so se leta 1989 zbrale za njegovega predhodnika pred skoraj štirimi desetletji.

    Na Homeinijevem pogrebu je bilo ubitih več kot 10 ljudi, več kot 10.000 pa je bilo ranjenih, oblasti pa so bile prisiljene uporabiti helikopter za prevoz Homeinijevih posmrtnih ostankov na pogreb, potem ko so žalujoči vdrli v njegovo vozilo in je njegovo truplo padlo na tla.

    Po teheranskih ulicah potujejo krste Alija Hameneija in še štirih njegovih družinskih članov, ubitih v ameriško-izraelskih napadih 28. februarja. FOTO: Murad Sezer/ Reuters
    Po teheranskih ulicah potujejo krste Alija Hameneija in še štirih njegovih družinskih članov, ubitih v ameriško-izraelskih napadih 28. februarja. FOTO: Murad Sezer/ Reuters

    Med množicami v Teheranu je videti Irance, ki jokajo in se tolčejo po prsih, veliko pozornosti pa zbuja vprašanje, kje je Hameneijev naslednik, njegov sin Modžtaba Hamenei, ki se od prevzema oblasti ni pojavil v javnosti. Po uradnih poročilih je bil v zračnih napadih ranjen, vendar resnost njegovih poškodb ostaja nejasna. Kot je uspelo izvedeti tiskovni agenciji Reuters od ljudi iz njegovega ožjega kroga, je v napadih, v katerem je bil ubit njegov oče, utrpel poškodbe obraza in hudo poškodbo ene ali obeh nog. 

    Njegovi trije bratje so včeraj molili ob njegovi krsti in krstah drugih družinskih članov na dvorišču teheranskega verskega centra Velike Mosale. Včeraj sta iranski predsednik Masud Pezeškian in predsednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf molila za krstami. 

    Oblasti nameravajo mobilizirati milijone ljudi za velike procesije, pri čemer bodo ponudile prevoz, hrano in nastanitev, saj je to priložnost, da država pokaže odpornost po tednih vojne. FOTO: Murad Sezer/ Reuters
    Oblasti nameravajo mobilizirati milijone ljudi za velike procesije, pri čemer bodo ponudile prevoz, hrano in nastanitev, saj je to priložnost, da država pokaže odpornost po tednih vojne. FOTO: Murad Sezer/ Reuters

    Hameneijeve posmrtne ostanke bodo jutri v posebnem vozili po kopnem prepeljali v starodavno mesto Kom, pojutrišnjem pa v na slovesnosti v Irak, prav tako v sveti šiitski mesti Nadžaf in Karbala. V četrtek se bo pogrebna procesija nadaljevala v Hameneijevem rojstnem mestu Mašadu, kjer bo pokopan blizu grobnice še enega srednjeveškega šiitskega imama – Reze.

    Oblasti nameravajo tudi v prihodnjih dneh mobilizirati milijone ljudi za velike procesije, pri čemer bodo po poročanju Reutersa ponudile prevoz, hrano in nastanitev, saj je to priložnost, da država pokaže odpornost po tednih vojne z Združenimi državami in Izraelom. Med vojno je bilo ubitih več kot 3000 ljudi, vključno s številnimi najvišjimi iranskimi politiki in vojaškimi poveljniki.

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