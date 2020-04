Kje je ljubljeni voditelj?

Vodenje države je v Severni Koreji družinski posel, katerega ključna člena sta vdanost in zaupanje. FOTO: AFP

Praznik sonca brez vnuka

Odpovedali so večino voditeljevih dejavnosti, posvečenih rojstnemu dnevu njegovega deda Kim Il Sunga, ki ga praznujejo 15. aprila kot praznik sonca. Severna Koreja:

Sestra znova v politbiroju

»Za zdaj v Severni Koreji ne vidimo sumljivih premikov,« je danes izjavil, tiskovni predstavnik Modre hiše (predsedniška palača v Seulu), ko se je zaradi govoric o slabem zdravstvenem stanju voditeljavrednost južnokorejske borze zmanjšala za 2 odstotka.Ta njegova izjava naj bi umirila vlagatelje in javnost, a je še istega dne portal Daily NK, ki spremlja dogajanje v Severni Koreji, citiral svoje vire, da je 38-letni voditelj 12. aprila prestal kardiovaskularno operacijo in da okreva v rezidenci v pokrajini Pjonganbukdo. Nekaj medijev v ZDA, med drugim CNN in Bloomberg, je navedlo neimenovanega ameriškega funkcionarja, ki je povedal, da je bila Bela hiša obveščena o kritičnem stanju Kim Džong Una. Po njegovih besedah se okrevanje po operaciji ni dobro začelo, zato se je voditeljevo stanje zakompliciralo.Je pa severnokorejska časopisna agencija KCNA v ponedeljek objavila, da je vodja poslal čestitko kubanskemu predsednikuob njegovem 60. rojstnem dnevu, s čimer so obvestili javnost, da Kim opravlja državniške dolžnosti.Kim Džong Un je 11. aprila vodil sestanek politbiroja Delavske stranke, dva dni pozneje pa so iz vodstva stranke sporočili, da odpovedujejo večino dejavnosti, posvečenih rojstnemu dnevu voditeljevega dedaPetnajsti april, ki ga v Severni Koreji proslavljajo kot praznik sonca, je posvečen rojstvu »večnega predsednika« in ustanovitelja Delavske ljudske stranke Ljudske republike Koreje, kot se uradno imenuje država.Kim Džong Un se tistega dne ni pojavil v javnosti, kar je izzvalo ugibanja o njegovem zdravstvenem stanju, ki je vse bolj v ospredju, odkar je bilo na posnetku s srečanja severnokorejskega voditelja z južnokorejskim predsednikomleta 2018 jasno slišati, kako je Kim težko dihal, ko se je vzpenjal po nizkih stopnicah. Tudi junija lani je med srečanjem z ameriškim predsednikommed nagovorom novinarjev večkrat ostal brez sape. Njegovi biografi so navedli, da Kima, ki je visok le 170 centimetrov in tehta skoraj 150 kilogramov – ne glede na to, da je deležen najboljše medicinske nege, ki mu jo lahko nudi njegova država –, zaradi nezdravega načina življenja od mladih let pestijo kronične bolezni. Ko je jeseni leta 2014 za nekaj tednov izginil iz javnosti, nato pa se pojavil s palico, saj je očitno težko hodil, se je razvedelo, da so mu morali operirati gležnja. Takrat se je govorilo, da ima mladi voditelj putiko, za katero sta trpela tudi njegov ded in oče, on pa si je bolezensko stanje poslabšal z visokoproteinskimi specialitetami, švicarskimi siri in neomejenimi količinami alkohola.V državah, kot je Severna Koreja, je voditeljevo zdravje resen politični problem. Ta je zlasti pereč, kadar ni na vidiku potencialnega naslednika, zato je vsa trdnost države in družbe, opremljene z več jedrskimi konicami in bogatim arzenalom balističnih izstrelkov, odvisna od tega, ali je diktator sposoben nadzirati ves ta aparat.Dodatno pozornost je pritegnilo dejstvo, da so Kimovo mlajšo sestrov soboto znova imenovali za alternativno članico politbiroja, čeprav je bila pred slabim letom izključena iz tega elitnega telesa zaradi diplomatskih napak, ki jih je zagrešila med pripravami na bratovo srečanje z Donaldom Trumpom v Hanoju.Kim Jo Džong, ki je štiri leta mlajša od brata, je nekakšen voditeljev alter ego, a pogoj za to je bila njena pripravljenost, da bo z bratom vedno delila usodo, ne bo pa kandidirala na njegov položaj. Brat in sestra sta skupaj študirala v Švici in prav ona je sodelovala v zapletenih pripravah za ustoličenje Kim Džong Una ​na vrhu piramide oblasti, potem ko je leta 2011 umrl njun očeVodenje države je v Severni Koreji družinski posel, katerega ključna člena sta vdanost in zaupanje. Največji politični kapital je v tej državi zdravje. Potem ko je koronavirus vse obrnil na glavo, je v daljnovzhodni regiji mogoče prav vse. A Korejski polotok ni prenehal biti potencialni sod smodnika, in to jedrskega. Zato bi bila tam vsaka hitra sprememba zelo nevarna.