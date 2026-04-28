Kje je novi ajatola? Je sploh še živ?

Kdor je že bil v Iranu, je lahko opazil premnoge stenske poslikave, ki prikazujejo iranske politične voditelje. A tokrat je precej pozornosti pritegnila poslikava z mrtvimi iranskimi voditelji, med katerimi je tudi novi ajatola Modžtaba Hamenei, ki je nasledil ubitega očeta Alija Hameneija.

Kot poroča več tujih medijev, se je okrepilo ugibanje, ali ni bil 28. februarja skupaj z očetom v Teheranu ubit tudi Modžtaba. Vse skupaj je še bolj sumljivo, ker se novi ajatola še ni pojavil v javnosti, čeprav so ga razglasili za novega poveljnika Irana.

Poslikava v Mašadu ima naslov Mučeniki epskega boja. Prikazuje pokojne iranske vojaške in politične voditelje, vključno s Kasimom Sulejmanijem, nekdanjim predsednikom Ebrahimom Raisijem in ustanoviteljem Islamske republike Ruholahom Homeinijem.

Po Iranu je veliko takšnih poslikav. FOTO: Tauseef Mustafa/AFP

A to ni edini spodrsljaj teheranskega režima. Precej nespretno je ravnala tudi tiskovna agencija Tasnim, ki je povezana z Islamsko revolucionarno gardo (IRGC). Modžtabo so označili za »mučenika revolucije«, kar je oznaka za vse ubite, toda uradniki Islamske republike so kasneje dejali, da je šlo za napako.

Kljub temu ostaja vprašanje, kje je Modžtaba Hamenei. Odkar so razglasili, da je novi ajatola, se ni pojavil na nobenem video ali zvočnem posnetku. Ko so, denimo, povedali, da bo nasledil očeta, so pokazali samo njegovo kartonsko figuro, njegov prvi nagovor pa so v državnih medijih prebrali napovedovalci.

Kot poroča Euronews, je Modžtaba Hamenei še vedno živ, v napadu pa naj bi utrpel hude poškodbe. Prestal naj bi več operacij rok in nog, na obrazu in ustnicah je domnevno utrpel opekline, zato težko govori, vendar naj bi ostal priseben in vključen v državno odločanje.