Kje je Trump in zakaj so v Pentagonu naročali pice?

Konec tedna predsednik Donald Trump ni imel načrtovanih javnih nastopov. Njegova odsotnost je, kot poroča washingtonska publikacija Roll Call, sprožila val ugibanj na družbenih omrežjih.

Hitro so se razširili ključniki, kot sta »#WhereIsTrump« (Kje je Trump) in »#TrumpIsDead« (Trump je mrtev), predvsem na omrežju X, kjer sta se ključnika pojavila na prvi strani.

Dodaten zagon so govoricam po poročanju časnika Hindustan Times dale tudi nepotrjene objave na družbenih omrežjih, ki so omenjale opažanja reševalnih vozil v Washingtonu. Čeprav za te trditve ni bilo nobenih dokazov, so se hitro razširile in še okrepile ugibanja o morebitni zdravstveni krizi.

Olje na ogenj je po pisanju časnika USA Today prilil podpredsednik J. D. Vance, ki je v intervjuju, objavljenem dan prej, na vprašanje o svoji pripravljenosti na prevzem predsedniškega položaja dejal, da se »strašne tragedije dogajajo«.

Čeprav je dodal, da je predsednik po njegovem mnenju »neverjetno dobrega zdravja«, so te besede, kot navaja Economic Times, sprožile številne špekulacije.

Govorice so se navezovale tudi na predhodne informacije o Trumpovem zdravju. Bela hiša je julija potrdila, da ima predsednik kronično vensko insuficienco, med javnimi nastopi pa so bile na njegovih rokah opazne modrice.

K razpravi je prispeval še ustvarjalec serije Simpsonovi, Matt Groening, ki je julija izjavil, da se bo serija končala, »ko umre veste-kdo«, in da bo »predsednik (J. D.) Vance prepovedal ples«.

Nekateri so to po poročanju Economic Times razumeli kot eno od domnevnih napovedi priljubljene serije Simpsonovi. Kljub razširjenim ugibanjem pa viri kažejo, da predsednik v tem času ni bil nedejaven.

Hindustan Times izpostavlja, da je bil Trump med svojo odsotnostjo iz javnosti »precej aktiven na spletu«. Na svojem družbenem omrežju truth social je komentiral sodno odločitev glede carin, za katero je zapisal, da bi »dobesedno uničila Združene države Amerike«, in napovedal pritožbo.

Po srečanju z Markom Zuckerbergom je, kot poroča agencija Bloomberg, zagrozil tudi z uvedbo »znatnih« carin državam, ki obdavčujejo digitalne storitve.

Zagonetka pic

Vzporedno z razpravo o predsedniku je pozornost pritegnil račun Pentagon Pizza Report na omrežju X. Ta je v petek, 30. avgusta, poročal o »ogromnem porastu« naročil pic v restavracijah v bližini Pentagona in Bele hiše.

Informacija je med uporabniki obudila tako imenovani »indeks pic iz Pentagona« – teorijo, ki predpostavlja, da povečano število naročil hrane v poznih urah lahko nakazuje na priprave na pomembno vojaško operacijo, saj naj bi osebje delalo pozno v noč.

Teorija, katere izvor sega v čas hladne vojne, se opira na nekatere zgodovinske primere.

Časnik Guardian poroča, da so se dostavljavci pic enako razživeli tik pred invazijo na Panamo leta 1989 in znova pred operacijo Puščavski vihar leta 1991.

Logika je preprosta – v Pentagonu dela skoraj 30.000 ljudi in ob krizah ključno osebje bdi pozno v noč.

Vzorec ponovil tudi ob obsežnem izraelskem napadu na Iran letos junija. Uro pred prvimi poročili o eksplozijah je račun Pentagon Pizza Report, ki se po navedbah agencije AFP opira na javno dostopne podatke, objavil, da so picerije v okolici doživele »ogromen porast dejavnosti«.

Uporabniki na omrežju X so po poročanju časnika The Express Tribune ob teh podatkih ugibali, ali se morda pripravlja nov vojaški spopad. Ob tem so se, kot navaja Times of India, spominjali, da naj bi podoben porast naročil sovpadal tudi z nedavnimi napadi Združenih držav in Izraela na Iran.

Kljub temu, da se je teorija v preteklosti nekajkrat skladala z dogodki, pa zanjo ni trdnih dokazov. Tiskovni predstavnik Pentagona je za revijo Newsweek v preteklosti že zanikal povezavo in pojasnil, da imajo znotraj poslopja dovolj možnosti za prehrano in da se časovnice poročanih porastov »niso ujemale z dogodki«.

A tej razlagi nasprotujejo druga dejstva; predsednik Trump je za Wall Street Journal potrdil, da so ZDA vedele za napad, ko je dejal: »Vemo, kaj se dogaja.«

Današnji porast naročil pic iz picerij blizu Pentagona bi lahko pomenil sprejemanje težkih in dolgotrajnih odločitev, a dokazov, da bi se kaj od omenjenega zgodilo (zaenkrat še) ni.