  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Kje je Trump in zakaj so v Pentagonu naročali pice?

    Splet ugiba o zdravju predsednika Donalda Trumpa. Porast naročil pic v Pentagonu, ki naj bi pomenil začetek vojaške operacije.
    Tako imenovani »indeks pic iz Pentagona« je teorija, ki predpostavlja, da povečano število naročil hrane nakazuje na vojaško operacijo. FOTO: Nathan Howard/Reuters
    Galerija
    Tako imenovani »indeks pic iz Pentagona« je teorija, ki predpostavlja, da povečano število naročil hrane nakazuje na vojaško operacijo. FOTO: Nathan Howard/Reuters
    Žan Urbanija
    30. 8. 2025 | 14:22
    30. 8. 2025 | 14:22
    5:10
    A+A-

    Konec tedna predsednik Donald Trump ni imel načrtovanih javnih nastopov. Njegova odsotnost je, kot poroča washingtonska publikacija Roll Call, sprožila val ugibanj na družbenih omrežjih.

    Hitro so se razširili ključniki, kot sta »#WhereIsTrump« (Kje je Trump) in »#TrumpIsDead« (Trump je mrtev), predvsem na omrežju X, kjer sta se ključnika pojavila na prvi strani.

    Dodaten zagon so govoricam po poročanju časnika Hindustan Times dale tudi nepotrjene objave na družbenih omrežjih, ki so omenjale opažanja reševalnih vozil v Washingtonu. Čeprav za te trditve ni bilo nobenih dokazov, so se hitro razširile in še okrepile ugibanja o morebitni zdravstveni krizi.

    Olje na ogenj je po pisanju časnika USA Today prilil podpredsednik J. D. Vance, ki je v intervjuju, objavljenem dan prej, na vprašanje o svoji pripravljenosti na prevzem predsedniškega položaja dejal, da se »strašne tragedije dogajajo«.

    Čeprav je dodal, da je predsednik po njegovem mnenju »neverjetno dobrega zdravja«, so te besede, kot navaja Economic Times, sprožile številne špekulacije.

    Govorice so se navezovale tudi na predhodne informacije o Trumpovem zdravju. Bela hiša je julija potrdila, da ima predsednik kronično vensko insuficienco, med javnimi nastopi pa so bile na njegovih rokah opazne modrice.

    image_alt
    V Lvovu ubit nekdanji predsednik ukrajinskega parlamenta

    K razpravi je prispeval še ustvarjalec serije Simpsonovi, Matt Groening, ki je julija izjavil, da se bo serija končala, »ko umre veste-kdo«, in da bo »predsednik (J. D.) Vance prepovedal ples«.

    Nekateri so to po poročanju Economic Times razumeli kot eno od domnevnih napovedi priljubljene serije Simpsonovi. Kljub razširjenim ugibanjem pa viri kažejo, da predsednik v tem času ni bil nedejaven.

    Hindustan Times izpostavlja, da je bil Trump med svojo odsotnostjo iz javnosti »precej aktiven na spletu«. Na svojem družbenem omrežju truth social je komentiral sodno odločitev glede carin, za katero je zapisal, da bi »dobesedno uničila Združene države Amerike«, in napovedal pritožbo.

    Po srečanju z Markom Zuckerbergom je, kot poroča agencija Bloomberg, zagrozil tudi z uvedbo »znatnih« carin državam, ki obdavčujejo digitalne storitve.

    Zagonetka pic

    Vzporedno z razpravo o predsedniku je pozornost pritegnil račun Pentagon Pizza Report na omrežju X. Ta je v petek, 30. avgusta, poročal o »ogromnem porastu« naročil pic v restavracijah v bližini Pentagona in Bele hiše.

    Informacija je med uporabniki obudila tako imenovani »indeks pic iz Pentagona« – teorijo, ki predpostavlja, da povečano število naročil hrane v poznih urah lahko nakazuje na priprave na pomembno vojaško operacijo, saj naj bi osebje delalo pozno v noč.

    image_alt
    Pentagon blokiral uporabo ameriških raket dolgega dosega za napade v Rusiji

    Teorija, katere izvor sega v čas hladne vojne, se opira na nekatere zgodovinske primere.

    Časnik Guardian poroča, da so se dostavljavci pic enako razživeli tik pred invazijo na Panamo leta 1989 in znova pred operacijo Puščavski vihar leta 1991.

    Logika je preprosta – v Pentagonu dela skoraj 30.000 ljudi in ob krizah ključno osebje bdi pozno v noč.

    Vzorec ponovil tudi ob obsežnem izraelskem napadu na Iran letos junija. Uro pred prvimi poročili o eksplozijah je račun Pentagon Pizza Report, ki se po navedbah agencije AFP opira na javno dostopne podatke, objavil, da so picerije v okolici doživele »ogromen porast dejavnosti«.

    Uporabniki na omrežju X so po poročanju časnika The Express Tribune ob teh podatkih ugibali, ali se morda pripravlja nov vojaški spopad. Ob tem so se, kot navaja Times of India, spominjali, da naj bi podoben porast naročil sovpadal tudi z nedavnimi napadi Združenih držav in Izraela na Iran.

    Kljub temu, da se je teorija v preteklosti nekajkrat skladala z dogodki, pa zanjo ni trdnih dokazov. Tiskovni predstavnik Pentagona je za revijo Newsweek v preteklosti že zanikal povezavo in pojasnil, da imajo znotraj poslopja dovolj možnosti za prehrano in da se časovnice poročanih porastov »niso ujemale z dogodki«.

    image_alt
    Vojaški napad na Iran napovedala pica in prazni gejevski bari

    A tej razlagi nasprotujejo druga dejstva; predsednik Trump je za Wall Street Journal potrdil, da so ZDA vedele za napad, ko je dejal: »Vemo, kaj se dogaja.«

    Današnji porast naročil pic iz picerij blizu Pentagona bi lahko pomenil sprejemanje težkih in dolgotrajnih odločitev, a dokazov, da bi se kaj od omenjenega zgodilo (zaenkrat še) ni.

    Šport  |  Košarka
    Košarka

    Peter Vilfan: Kar gledamo na evropskem prvenstvu, je čista katastrofa

    Po tekmi so se vrstile kritike proti strokovnemu štabu slovenske reprezentance, ki je eurobasket odprla s porazom proti Poljski.
    Matic Rupnik 29. 8. 2025 | 07:24
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Vreme

    Voda spodjedla del proge, železniški promet je ustavljen

    Zaradi močnega deževja in deroče vode je neprevozna državna cesta med Bivjem in Rižano. V Kopru že več kot 70 intervencij, občane pozivajo, naj ostanejo doma.
    29. 8. 2025 | 07:45
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Znanoteh
    Matematika

    Najstnica, ki je pretresla matematiko

    Pri 18 letih bo Hannah Cairo preskočila maturo in diplomo ter se lotila doktorata iz matematike.
    Matej Huš 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Zastoji

    Tovornjaki po enem pasu, osebni promet po državni cesti

    Promet prek Rebernic proti Italiji le za tovorna vozila. V ponedeljek in torek, ki naj bi bila najbolj obremenjena, bodo tovornjake izločali iz prometa.
    29. 8. 2025 | 11:03
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    SPIRIT Slovenija zbira interes podjetij za skupinsko udeležbo na sejmih v tujini

    Do 5. 9. lahko podjetja javni agenciji SPIRIT Slovenija posredujete predloge za skupinsko udeležbo na mednarodnih sejmih v letu 2026 in prvi polovici leta 2027.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 15:03
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Vredno branja

    Kakšna bo taktika Luke Dončića in ekipe?

    Spremljajte dogajanje na 42. evropskem prvenstvu v košarki, ki ga bodo gostile štiri države.
    26. 8. 2025 | 15:09
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Energetika

    Dovoljenje za dva nova plinska bloka in baterije

    Tomislav Malgaj: Termoelektrarna Brestanica je čedalje pomembnejša rezerva, tako za jedrsko elektrarno kot za zmanjšanje proizvodnje obnovljivih virov.
    Borut Tavčar 30. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Energetika
    Prva plavajoča sončna elektrarna

    Družmirsko jezero na prepihu interesov

    Gradnjo PSE Družmirje, predvideno za oskrbo 35.000 gospodinjstev, spremljajo okoljska vprašanja, občinski pomisleki in zahteve po večji jasnosti.
    Polona Malovrh 30. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Izvozniki
    Uspešne izvozne strategije

    Prvi korak prodora v tujino je priprava strategije, ne obisk sejma

    Izdelek najpogosteje ni razlog za neuspeh na tujem trgu, ampak je to napačen pristop.
    Milka Bizovičar 29. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    Podjetniške zvezde

    Zelena transformacija je priložnost za investicije z visoko dodano vrednostjo

    Bojan Ivanc, GZS, o cementni industriji, ki je med kapitalsko najbolj intenzivnimi panogami in je lani ustvarila 115 milijonov evrov dodane vrednosti.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Donald TrumpZDAPentagonBela hišapicedružbena omrežja

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Gospodarstvo  |  Novice
    Svetovni trg:

    Resna tekma za nafto 21. stoletja

    Čipi so strateško orožje, okoli katerega se bo oblikovala prihodnja razporeditev moči.
    30. 8. 2025 | 15:00
    Preberite več
    Premium
    Kultura  |  Knjiga
    10. Mesto knjige

    Manifest mišljenju, čudenju in spoznavanju sebe

    Knjižni festival in sejem Mesto knjige je eden od najpomembnejših novogoriških dogodkov, povezuje se tudi s čezmejnim prostorom.
    Nina Gostiša 30. 8. 2025 | 14:50
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pentagon

    Kje je Trump in zakaj so v Pentagonu naročali pice?

    Splet ugiba o zdravju predsednika Donalda Trumpa. Porast naročil pic v Pentagonu, ki naj bi pomenil začetek vojaške operacije.
    Žan Urbanija 30. 8. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket

    Srbski as jo je za grobost še dobro odnesel

    Potem ko je Filip Petrušev nešportno s komolcem udaril portugalskega košarkarja Dioga Brita, je prejel le pogojno kazen ene tekme suspenza.
    30. 8. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Bernarda Fink

    Jubilej mezzosopranistke, ki je Slovenijo postavila na svetovni zemljevid

    Sedemdeseti rojstni dan Bernarde Fink, svetovno priznane mezzosopranistke, ki je slovensko pesem ponesla na svetovne odre in ohranila domovino v srcu.
    30. 8. 2025 | 12:28
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Pentagon

    Kje je Trump in zakaj so v Pentagonu naročali pice?

    Splet ugiba o zdravju predsednika Donalda Trumpa. Porast naročil pic v Pentagonu, ki naj bi pomenil začetek vojaške operacije.
    Žan Urbanija 30. 8. 2025 | 14:22
    Preberite več
    Šport  |  Košarka
    Eurobasket

    Srbski as jo je za grobost še dobro odnesel

    Potem ko je Filip Petrušev nešportno s komolcem udaril portugalskega košarkarja Dioga Brita, je prejel le pogojno kazen ene tekme suspenza.
    30. 8. 2025 | 13:35
    Preberite več
    Kultura  |  Glasba
    Bernarda Fink

    Jubilej mezzosopranistke, ki je Slovenijo postavila na svetovni zemljevid

    Sedemdeseti rojstni dan Bernarde Fink, svetovno priznane mezzosopranistke, ki je slovensko pesem ponesla na svetovne odre in ohranila domovino v srcu.
    30. 8. 2025 | 12:28
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Zakaj kapital pospešeno išče zelene uspešnice?

    Po letih negotovosti se evropski trg poslovnih nepremičnin znova prebuja.
    Promo Delo 29. 8. 2025 | 12:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Vredno branja

    Mladi in denar: Kako s prvimi prihranki do dolgoročne finančne stabilnosti

    Ob prehodu v odraslost marsikateri mladostnik dobi v roke pomembno popotnico – prihranke, ki so jih zanj leta ustvarjali starši.
    Promo Delo 28. 8. 2025 | 13:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo