  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    Video

    Tisk

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    WHO: To ni začetek epidemije. To ni začetek pandemije. To ni covid.

    Vsaj 29 potnikov 12 narodnosti je že 24. aprila zapustilo ladjo MV Hondius; vsi so bili kontaktirani. WHO ocenjuje, da je tveganje za javno zdravje nizko.
    Pogled na ladjo za križarjenja MV Hondius med odhodom z zelenortskih otokov proti Kanarcem. FOTO: Stringer/Reuters
    Galerija
    Pogled na ladjo za križarjenja MV Hondius med odhodom z zelenortskih otokov proti Kanarcem. FOTO: Stringer/Reuters
    Staš Ivanc
    8. 5. 2026 | 11:04
    8. 5. 2026 | 11:06
    8:01
    A+A-

    Oblasti po vsem svetu iščejo več deset potnikov, ki so se izkrcali z ladje za križarjenje, na kateri je prišlo do izbruha smrtonosnega hantavirusa, preden so bili uvedeni izolacijski ukrepi, poroča britanski časnik Guardian. V četrtek se je namreč izkazalo, da je 24. aprila (omenjalo se je tudi 21. april), se pravi, skoraj dva tedna po prvi smrtni žrtvi, nizozemsko ladjo MV Hondius zapustilo vsaj 29 potnikov 12 narodnosti, kar je sprožilo prizadevanja za identifikacijo in sledenje njihovemu gibanju od tedaj naprej.

    image_alt
    Kužna ladja se bo zasidrala na Tenerifu

    Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) kljub temu izključuje možnost kakršne koli zdravstvene krize v obsegu koronavirusa pred leti. »To ni začetek epidemije. To ni začetek pandemije. To ni covid,« je novinarjem povedala dr. Maria Van Kerkhove, direktorica oddelka za epidemije in preprečevanje pandemij.

    »To ni začetek epidemije. To ni začetek pandemije. To ni covid,« pravi dr. Maria Van Kerkhove, direktorica oddelka za epidemije in preprečevanje pandemij pri WHO. FOTO: Christopher Black/AFP
    »To ni začetek epidemije. To ni začetek pandemije. To ni covid,« pravi dr. Maria Van Kerkhove, direktorica oddelka za epidemije in preprečevanje pandemij pri WHO. FOTO: Christopher Black/AFP

    WHO je sporočila, da je bilo doslej potrjenih pet od osmih domnevnih primerov okužb s hantavirusom in da bi bili lahko identificirani še drugi primeri. »Glede na inkubacijsko dobo andskega virusa, ki lahko traja do šest tednov, je možno, da bo prijavljenih še več primerov,« je po poročanju Guardiana povedal generalni direktor organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. »Čeprav gre za resen incident, WHO ocenjuje, da je tveganje za javno zdravje nizko.«

    Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pravi, da je tveganje za javno zdravje nizko. FOTO: Christopher Black/AFP
    Generalni direktor WHO Tedros Adhanom Ghebreyesus pravi, da je tveganje za javno zdravje nizko. FOTO: Christopher Black/AFP

    Virus je ubil tri ljudi in sprožil preplah

    Hantavirusi so skupina virusov, ki jih najdemo predvsem pri glodavcih, vendar lahko okužijo ljudi in povzročijo gripi podobne simptome, t. i. pljučni sindrom in odpoved dihanja. Andski sev hantavirusa se lahko širi med ljudmi tudi z zelo tesnim stikom, vendar je manj nalezljiv kot covid. Cepiva ni.

    Tri osebe s simptomi, ki so bile medicinsko evakuirane – 41-letni zdravnik, 65-letni nemški potnik in 56-letni britanski vodnik odprave Martin Anstee – se zdravijo na Nizozemskem. Tamkajšnje ministrstvo za zdravje je sporočilo, da so žensko, ki ni bila na ladji, testirali za hantavirus in so jo po pojavu simptomov hospitalizirali na izoliranem oddelku v amsterdamski bolnišnici. Če bo test pozitiven, bi bila to prva oseba, ki ni bila na ladji MV Hondius in se je okužila s hantavirusom v okviru tega izbruha.

    Izkrcani potniki so bili kontaktirani in testirani. Slika je simbolična. FOTO: Dado Ruvic/Reuters
    Izkrcani potniki so bili kontaktirani in testirani. Slika je simbolična. FOTO: Dado Ruvic/Reuters

    Nizozemska družba Oceanwide Expeditions, ki upravlja ladjo, je sporočila, da se je 29 ljudi – skupaj s truplom prvega smrtnega primera – 24. aprila izkrcalo na britanskem otoku Sveta Helena. Dodali so, da je bil prvi potrjeni primer hantavirusa prijavljen šele 4. maja. Izkrcani potniki – vključno s šestimi ameriškimi in sedmimi britanskimi državljani – so bili kontaktirani, je sporočilo podjetje. Večina, če ne vsi, naj bi se vrnili domov.

    Potnik, ki se je vrnil v Švico, se po pozitivnem testu na virus zdravi v bolnišnici v Zürichu. Švicarske oblasti so sporočile, da za javnost ni nevarnosti. V ZDA Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) spremlja potnike z ladje, ki so prišli v Georgio, Kalifornijo in Arizono, je poročal New York Times. Nihče ni kazal znakov bolezni.

    Potnika, ki sta se po vrnitvi v Veliko Britanijo samoizolirala doma, nista imela simptomov bolezni, je sporočila britanska Agencija za zdravstveno varnost (UKHSA). Profesor Robin May, glavni znanstveni direktor agencije, je predlagal, da bi par in druge potnike, ki so se vrnili, prosili, naj se 45 dni samoizolirajo. »Za širšo javnost, ki ni neposredno vpletena v to križarjenje, je tveganje tukaj resnično zanemarljivo,« je dejal May.

    Prebivalca Singapurja, ki sta bila na križarki Hondius, sta bila izolirana in ju testirajo, so sporočili singapurski uradniki. FOTO: Roslan Rahman/AFP
    Prebivalca Singapurja, ki sta bila na križarki Hondius, sta bila izolirana in ju testirajo, so sporočili singapurski uradniki. FOTO: Roslan Rahman/AFP

    Prebivalca Singapurja, ki sta bila na križarki Hondius, sta bila izolirana in ju testirajo, so sporočili singapurski uradniki. Danski državljan, ki je bil na križarki, je bil v samoizolaciji in ni kazal nobenih simptomov, je sporočila danska agencija za varnost pacientov.

    Ladja na poti proti Kanarskim otokom

    Prizadevanja za iskanje izkrcanih potnikov so se začela, ko je ladja MV Hondius s 149 ljudmi na krovu zapustila vode okoli Zelenortskih otokov, kjer ji niso dovolili pristati, in se odpravila proti Tenerifom na španskih Kanarskih otokih, kjer jo pričakujejo v nedeljo okoli poldneva.

    Na Tenerifih ladjo pričakujejo v nedeljo okoli poldneva. Na fotografiji pogled na tenerifsko mesto Granadillo de Abona. FOTO: Jorge Guerrero/AFP
    Na Tenerifih ladjo pričakujejo v nedeljo okoli poldneva. Na fotografiji pogled na tenerifsko mesto Granadillo de Abona. FOTO: Jorge Guerrero/AFP

    Predsednik otočja Fernando Clavijo je izrazil zaskrbljenost zaradi odločitve centralne vlade, da ladji dovoli vstop na Kanarske otoke, in zahteval sestanek s španskim premierjem Pedrom Sánchezom. Španska ministrica za zdravje Mónica García se je v četrtek sestala s Clavijom in dejala, da ni nevarnosti za javno zdravje. Hondius bo ostal zasidran in ne bo pristal v pristanišču, je dejala.

    »Njen obisk v vodah Kanarskih otokov bo z zdravstvenega in logističnega vidika minimalen, kot je bilo načrtovano že od začetka in kot je določeno v protokolih. Potniki bodo pregledani na krovu ladje in se bodo izkrcali le za prevoz ali repatriacijo z zaščitno opremo, s posebnim zdravstvenim delavcem in brez stika s prebivalstvom,« je pojasnila García.

    Pričakuje se, da bodo države EU začele evakuirati svoje državljane s Kanarskih otokov od ponedeljka naprej. Štirinajst španskih državljanov na krovu ladje – vključno z enim članom posadke – bodo s Tenerifov premestili v vojaško bolnišnico Gómez Ulla v jugozahodnem Madridu.

    Španska opozicijska konservativna Ljudska stranka (PP) je vlado pod vodstvom socialistov obtožila izdajanja mešanih sporočil glede karantenskih postopkov, potem ko je obrambno ministrstvo dejalo, da bodo ti prostovoljni, García pa je dejala, da obstajajo pravna orodja, da bi bili obvezni.

    Kako je pred tem plula ladja

    Polarna ladja je 1. aprila izplula iz Ushuaie, mesta na jugu Argentine, ki mu pravijo tudi »konec sveta«, in se ustavila na Antarktiki in več oddaljenih atlantskih otokih. Sedemdesetletni Nizozemec je 6. aprila pokazal simptome in pet dni pozneje umrl, vendar so smrt najprej pripisali naravnim vzrokom. Njegovo truplo so z ladje odstranili 24. aprila, ko je pristala na Sveti Heleni, kjer so se izkrcali tudi drugi potniki.

    Njegova 69-letna žena je odletela v Južno Afriko in je v Johannesburgu že bila na letalu KLM, preden so jo odpeljali z letala v bolnišnico, kjer je pozneje umrla. Stevardesa KLM, ki je bila v stiku z njo, je na izolacijskem oddelku v amsterdamski bolnišnici, potem ko je pokazala morebitne simptome okužbe, je poročala nizozemska radiotelevizija RTL. Truplo nemškega potnika, ki je 28. aprila dobil vročino in umrl 2. maja, je še vedno na ladji.

    image_alt
    Hantavirus na križarki: kdaj smo največji izbruh doživeli v Sloveniji?

    Ena od teorij povezuje izbruh z odpravo opazovanja ptic nizozemskega para v Argentini, preden sta se vkrcala na ladjo Hondius. Argentina ima sicer najvišjo incidenco hantavirusa v Latinski Ameriki in je od junija 2025 poročala o 101 okužbi, kar je približno dvakrat več kot leto prej. Argentinsko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da bo v Ushuaii, od koder prihaja križarjenje, izvedlo lov in analizo vzorcev glodavcev.

    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Poslanec Levice: Ta zakon je kot trgovina Jager, takega v zgodovini še ni bilo

    Skupni odbor DZ je zavrnil javno predstavitev mnenj o interventnem zakonu za razvoj Slovenije. Levica in sindikati najglasneje proti predlogu zakona.
    7. 5. 2026 | 10:14
    Preberite več
    Video
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Nastaja koalicija lažnivcev

    Delova komentatorja Janez Markeš in Ali Žerdin sta tokrat razpravljala o trumpizmu v Sloveniji.
    6. 5. 2026 | 18:00
    Preberite več
    Lokalno  |  Štajerska
    Zdravstvo

    V UKC Maribor dalo odpoved sedem radiologov, tudi predstojnik oddelka

    Če bi v njihove zahteve privolili, bi imeli ti zdravniki tri do štirikrat višje plače od ostalih, tudi od najboljših nevrokirurgov.
    7. 5. 2026 | 13:05
    Preberite več
    Šport  |  Kolesarstvo
    Dirka po Italiji

    Pred dirko po Italiji zbolelo pol pelotona, krivo je kravje blato

    Med kolesarji, ki se pripravljajo na jutrišnji štart dirke po Italiji v Bolgariji, razsaja virus, ki povzroča prebavne težave.
    7. 5. 2026 | 13:30
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    »Ne bi zelo zgrešili, če bi rekli, da gre Evropa lahko nazaj v srednji vek« (video)

    Digitalna suverenost postaja ključno vprašanje poslovne stabilnosti, nadzora nad podatki in izbire tehnoloških partnerjev.
    8. 5. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Spoznaj mobilno aplikacijo SuperClub

    Nova aplikacija nakupovalnih centrov

    Poznaš tisti občutek popolne sreče, ko v trgovini opraviš vrhunski nakup? Zdaj ti vsak obisk Supernove prinese še veliko več! Darila, popuste in presenečenja.
    Promo Delo 8. 5. 2026 | 08:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nova era dostave
    Vredno branja

    Spremembe na pošti: po novem boste tam lahko urejali vse to

    Od plačila položnic do vozniškega izpita: pošta postaja bližnja točka za urejanje vsakdanjih in uradnih zadev.
    Promo Delo 7. 5. 2026 | 09:18
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Od laboratorija do trga: nova faza slovenskega inovacijskega razvoja

    Naša država ima znanje, ima inovacije in ima podjetja, ki dokazujejo, da lahko uspejo globalno. Da bi bilo uspešnih zgodb še več, potrebujemo primerno okolje.
    6. 5. 2026 | 09:03
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Umetna inteligenca

    Umetna inteligenca kot prevozno sredstvo na poti v prihodnost

    Če je Kitajska igralnica, potem je vložek UI na mizi, in če bodo ZDA v tem krogu izgubile, je igre konec.Peking gradi pametno družbo zase, a spreminja ves svet.
    Zorana Baković 8. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Sponzorstvo

    Podpora športu v podjetje privablja boljše kadre

    Odločitev, kateri šport podpreti kot sponzor, je za podjetje morda pomembnejša, kot se zdi; gre za podporo zaposlenih.
    Milka Bizovičar 7. 5. 2026 | 06:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Šport
    Sedenje je novo kajenje

    Narejeni smo za gibanje – ne za sedenje

    Zdravje ogroža že od šest do osem ur sedenja na dan med delom za računalnikom, gledanjem televizije ali dolgotrajno vožnjo, tudi ob redni telovadbi.
    Maja Južnič Sotlar 7. 5. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Video
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Suvereni oblak: zakaj Evropa noče več, da njeni podatki živijo drugje

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 6. 5. 2026 | 13:53
    Preberite več

    Več iz teme

    hantavirusladjaArgentinaWHOkrižarka

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    WHO: To ni začetek epidemije. To ni začetek pandemije. To ni covid.

    Vsaj 29 potnikov 12 narodnosti je že 24. aprila zapustilo ladjo MV Hondius; vsi so bili kontaktirani. WHO ocenjuje, da je tveganje za javno zdravje nizko.
    Staš Ivanc 8. 5. 2026 | 11:04
    Preberite več
    Video
    Razno
    Deloindom

    Je popolna samooskrba mit? Koliko zemlje bi v resnici potrebovali

    V podkastu Deloindom razkrivamo realne številke in zakaj je ključ v povezovanju, ne v popolni neodvisnosti.
    8. 5. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Skupina Mol s polovičnim dobičkom, a ciljev za leto 2026 ne spreminja

    Molu so z rezultatom kljub temu zadovoljni, saj da so geopolitični izzivi in razmere na trgu potrdile njihovo odpornost.
    Maja Grgič 8. 5. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester United

    Šeškov šef si želi jasnosti glede prihodnosti

    Michael Carrick, začasni trener rdečih vragov, je poudaril, da se bodo o njegovi vlogi pri klubu pogovarjali ob koncu sezone.
    Tim Erman 8. 5. 2026 | 10:45
    Preberite več
    Lokalno  |  Gorenjska
    Razlitje

    V gimnaziji se je razlilo živo srebro, gasilci večji del snovi polovili

    Pouk na šoli v ostalih učilnicah poteka nemoteno, saj je bila kontaminirana le ena učilnica.
    8. 5. 2026 | 10:42
    Preberite več
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Skupina Mol s polovičnim dobičkom, a ciljev za leto 2026 ne spreminja

    Molu so z rezultatom kljub temu zadovoljni, saj da so geopolitični izzivi in razmere na trgu potrdile njihovo odpornost.
    Maja Grgič 8. 5. 2026 | 11:00
    Preberite več
    Šport  |  Nogomet
    Manchester United

    Šeškov šef si želi jasnosti glede prihodnosti

    Michael Carrick, začasni trener rdečih vragov, je poudaril, da se bodo o njegovi vlogi pri klubu pogovarjali ob koncu sezone.
    Tim Erman 8. 5. 2026 | 10:45
    Preberite več
    Lokalno  |  Gorenjska
    Razlitje

    V gimnaziji se je razlilo živo srebro, gasilci večji del snovi polovili

    Pouk na šoli v ostalih učilnicah poteka nemoteno, saj je bila kontaminirana le ena učilnica.
    8. 5. 2026 | 10:42
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Investicijska priložnost za nakup nepremičnin Pošte Slovenije na javni dražbi

    V maju razpisanih 12 spletnih javnih dražb za poslovne nepremičnine v lasti Pošte Slovenije
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Vredno branja

    Dan Slovenske vojske 2026 v Novem mestu

    Slovenska vojska vabi na celodnevno družinsko prireditev s koncertom in dobrodelno noto.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:26
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Motorist naj bo

    Razmišljate o tem, da bi postali motorist? Ta odločitev zahteva premislek, nato pa tudi pravo pripravo, opremo in ustrezno zaščito.
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 12:33
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Velik nakup, prazen račun? Slovenci vse pogosteje izberejo to pot

    V vsakdanjem življenju se pogosto dogaja, da nas presenetijo nenačrtovani stroški ali pa se naše trenutne potrebe spremenijo.
    Promo Delo 9. 4. 2026 | 10:10
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Oder
    Vredno branja

    Ljubljana se pripravlja na veliki spektakel

    V okviru 74. Ljubljana Festivala se bo Gallusova dvorana Cankarjevega doma ob koncu avgusta prelevila v prizorišče vrhunskega simfoničnega dialoga.
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 11:01
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Revma: kako ublažiti jutranjo okorelost sklepov?

    Bolečine v sklepih in okorelost niso le znaki staranja, lahko gre za revmatsko bolezen. Kako jo prepoznati in zakaj je fizioterapija korak k boljšemu življenju?
    Promo Delo 5. 5. 2026 | 09:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    ZMAGUJEMO SKUPAJ

    Najboljši slovenski kolesar in gradbišče?

    Podpora športu in izobraževanju razkriva, kako nastajajo dolgoročni rezultati skozi znanje, sodelovanje in premišljeno delo.
    4. 5. 2026 | 09:34
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Zgodba podjetnice: ta trgovec je verjel v njen izdelek

    Ko je Natalija Ogorevc doma pripravljala svoje prve granole, si ni predstavljala, da bo njena ideja nekoč pristala na policah trgovin po vsej Sloveniji.
    Promo Delo 6. 5. 2026 | 11:58
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Matične celice: nove možnosti regenerativnega zdravljenja

    Članek predstavlja sodobne pristope zdravljenja z matičnimi celicami v ortopediji.
    Promo Delo 4. 5. 2026 | 13:18
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    PREVERITE

    Zavarovanje po novem? Čakanja je konec.

    Kako urediti avtomobilsko zavarovanje v nekaj minutah?
    1. 4. 2026 | 15:30
    Preberite več
    Promo
    Novice  |  Slovenija
    Vredno branja

    Ko zgodovina Ljubljane zaživi na krožniku

    Pozabite na klasične oglede znamenitosti. Na Ljubljanskem gradu vas čaka doživetje, na katerem se zgodovina ne bere, temveč okuša.
    5. 5. 2026 | 09:21
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    TIMBILDING

    Najbolj priljubljeni programi ta hip

    V prostorih Vinakopra v Kopru že leto dni deluje gastronomski laboratorij KeBon.
    Promo Delo 16. 4. 2026 | 11:03
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Podjetniške zvezde
    POKLICNO IZOBRAŽEVANJE

    Poklicne šole pred veliko spremembo (video)

    Poklicno izobraževanje pri nas je pred spremembami, ki bodo odločale o tem, ali bo sistem ostal na robu zanimanja ali pa bo postal ključni motor razvoja.
    15. 4. 2026 | 09:50
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Nakup, gradnja ali prenova: kako sprejeti prave odločitve

    Odločitve, povezane z domom, niso nikoli preproste. Naj gre za iskanje stanovanja, načrtovanje gradnje hiše ali prenovo obstoječega doma, vprašanj je veliko.
    Promo Delo 7. 5. 2026 | 10:49
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Nepremičnine
    Vredno branja

    Hiša brez stresa: od prve ideje do vselitve z enim partnerjem

    Gradnja doma je ena največjih investicij v življenju, a ni nujno tudi največji vir skrbi. Celostna gradbena storitev podjetja Xella Slovenija je rešitev.
    5. 5. 2026 | 14:31
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Novice
    Vredno branja

    Nova generacija slovenskih podjetnikov pred veliko priložnostjo

    Slovenska agencija za mlade in Impact Hub Slovenia naznanjata začetek že 6. sezone mednarodnega programa Social Impact Award v Sloveniji.
    Promo Delo 6. 4. 2026 | 09:49
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Česa se boji Evropa?

    V podkastu Tehnološki velikani sta razpravljala Peter Kos in David Bevc.
    Gregor Knafelc 7. 5. 2026 | 10:54
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Novinec iz Vietnama izziva avtomobilske velikane

    VinFast, mlada vietnamska avtomobilska znamka, stavi na električno mobilnost, dolgo garancijo in samozavesten vstop na evropski trg.
    5. 5. 2026 | 14:15
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    VLAK

    Zakaj je vlak prava izbira (video)

    Od potniške blagajne in kartomata do aplikacije, od prvega razreda do prostora za kolo: vlak ponuja veliko in je odlična izbira za prevoz v službo.
    11. 4. 2026 | 08:28
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceD nepremičnineTehnološki podkastNova gospodarska politikaLikeNextKarieraKrožno gospodarstvoPoslovne finance

    Delov poslovni center

    NepremičnineŠportMobilne tehnologijeGradbeništvoKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeIzvozniki

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo