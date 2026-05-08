WHO: To ni začetek epidemije. To ni začetek pandemije. To ni covid.

Oblasti po vsem svetu iščejo več deset potnikov, ki so se izkrcali z ladje za križarjenje, na kateri je prišlo do izbruha smrtonosnega hantavirusa, preden so bili uvedeni izolacijski ukrepi, poroča britanski časnik Guardian. V četrtek se je namreč izkazalo, da je 24. aprila (omenjalo se je tudi 21. april), se pravi, skoraj dva tedna po prvi smrtni žrtvi, nizozemsko ladjo MV Hondius zapustilo vsaj 29 potnikov 12 narodnosti, kar je sprožilo prizadevanja za identifikacijo in sledenje njihovemu gibanju od tedaj naprej.

Svetovna zdravstvena organizacija (WHO) kljub temu izključuje možnost kakršne koli zdravstvene krize v obsegu koronavirusa pred leti. »To ni začetek epidemije. To ni začetek pandemije. To ni covid,« je novinarjem povedala dr. Maria Van Kerkhove, direktorica oddelka za epidemije in preprečevanje pandemij.

WHO je sporočila, da je bilo doslej potrjenih pet od osmih domnevnih primerov okužb s hantavirusom in da bi bili lahko identificirani še drugi primeri. »Glede na inkubacijsko dobo andskega virusa, ki lahko traja do šest tednov, je možno, da bo prijavljenih še več primerov,« je po poročanju Guardiana povedal generalni direktor organizacije Tedros Adhanom Ghebreyesus. »Čeprav gre za resen incident, WHO ocenjuje, da je tveganje za javno zdravje nizko.«

Virus je ubil tri ljudi in sprožil preplah

Hantavirusi so skupina virusov, ki jih najdemo predvsem pri glodavcih, vendar lahko okužijo ljudi in povzročijo gripi podobne simptome, t. i. pljučni sindrom in odpoved dihanja. Andski sev hantavirusa se lahko širi med ljudmi tudi z zelo tesnim stikom, vendar je manj nalezljiv kot covid. Cepiva ni.

Tri osebe s simptomi, ki so bile medicinsko evakuirane – 41-letni zdravnik, 65-letni nemški potnik in 56-letni britanski vodnik odprave Martin Anstee – se zdravijo na Nizozemskem. Tamkajšnje ministrstvo za zdravje je sporočilo, da so žensko, ki ni bila na ladji, testirali za hantavirus in so jo po pojavu simptomov hospitalizirali na izoliranem oddelku v amsterdamski bolnišnici. Če bo test pozitiven, bi bila to prva oseba, ki ni bila na ladji MV Hondius in se je okužila s hantavirusom v okviru tega izbruha.

Nizozemska družba Oceanwide Expeditions, ki upravlja ladjo, je sporočila, da se je 29 ljudi – skupaj s truplom prvega smrtnega primera – 24. aprila izkrcalo na britanskem otoku Sveta Helena. Dodali so, da je bil prvi potrjeni primer hantavirusa prijavljen šele 4. maja. Izkrcani potniki – vključno s šestimi ameriškimi in sedmimi britanskimi državljani – so bili kontaktirani, je sporočilo podjetje. Večina, če ne vsi, naj bi se vrnili domov.

Potnik, ki se je vrnil v Švico, se po pozitivnem testu na virus zdravi v bolnišnici v Zürichu. Švicarske oblasti so sporočile, da za javnost ni nevarnosti. V ZDA Center za nadzor in preprečevanje bolezni (CDC) spremlja potnike z ladje, ki so prišli v Georgio, Kalifornijo in Arizono, je poročal New York Times. Nihče ni kazal znakov bolezni.

Potnika, ki sta se po vrnitvi v Veliko Britanijo samoizolirala doma, nista imela simptomov bolezni, je sporočila britanska Agencija za zdravstveno varnost (UKHSA). Profesor Robin May, glavni znanstveni direktor agencije, je predlagal, da bi par in druge potnike, ki so se vrnili, prosili, naj se 45 dni samoizolirajo. »Za širšo javnost, ki ni neposredno vpletena v to križarjenje, je tveganje tukaj resnično zanemarljivo,« je dejal May.

Prebivalca Singapurja, ki sta bila na križarki Hondius, sta bila izolirana in ju testirajo, so sporočili singapurski uradniki. Danski državljan, ki je bil na križarki, je bil v samoizolaciji in ni kazal nobenih simptomov, je sporočila danska agencija za varnost pacientov.

Ladja na poti proti Kanarskim otokom

Prizadevanja za iskanje izkrcanih potnikov so se začela, ko je ladja MV Hondius s 149 ljudmi na krovu zapustila vode okoli Zelenortskih otokov, kjer ji niso dovolili pristati, in se odpravila proti Tenerifom na španskih Kanarskih otokih, kjer jo pričakujejo v nedeljo okoli poldneva.

Predsednik otočja Fernando Clavijo je izrazil zaskrbljenost zaradi odločitve centralne vlade, da ladji dovoli vstop na Kanarske otoke, in zahteval sestanek s španskim premierjem Pedrom Sánchezom. Španska ministrica za zdravje Mónica García se je v četrtek sestala s Clavijom in dejala, da ni nevarnosti za javno zdravje. Hondius bo ostal zasidran in ne bo pristal v pristanišču, je dejala.

»Njen obisk v vodah Kanarskih otokov bo z zdravstvenega in logističnega vidika minimalen, kot je bilo načrtovano že od začetka in kot je določeno v protokolih. Potniki bodo pregledani na krovu ladje in se bodo izkrcali le za prevoz ali repatriacijo z zaščitno opremo, s posebnim zdravstvenim delavcem in brez stika s prebivalstvom,« je pojasnila García.

Pričakuje se, da bodo države EU začele evakuirati svoje državljane s Kanarskih otokov od ponedeljka naprej. Štirinajst španskih državljanov na krovu ladje – vključno z enim članom posadke – bodo s Tenerifov premestili v vojaško bolnišnico Gómez Ulla v jugozahodnem Madridu.

Španska opozicijska konservativna Ljudska stranka (PP) je vlado pod vodstvom socialistov obtožila izdajanja mešanih sporočil glede karantenskih postopkov, potem ko je obrambno ministrstvo dejalo, da bodo ti prostovoljni, García pa je dejala, da obstajajo pravna orodja, da bi bili obvezni.

Kako je pred tem plula ladja

Polarna ladja je 1. aprila izplula iz Ushuaie, mesta na jugu Argentine, ki mu pravijo tudi »konec sveta«, in se ustavila na Antarktiki in več oddaljenih atlantskih otokih. Sedemdesetletni Nizozemec je 6. aprila pokazal simptome in pet dni pozneje umrl, vendar so smrt najprej pripisali naravnim vzrokom. Njegovo truplo so z ladje odstranili 24. aprila, ko je pristala na Sveti Heleni, kjer so se izkrcali tudi drugi potniki.

Njegova 69-letna žena je odletela v Južno Afriko in je v Johannesburgu že bila na letalu KLM, preden so jo odpeljali z letala v bolnišnico, kjer je pozneje umrla. Stevardesa KLM, ki je bila v stiku z njo, je na izolacijskem oddelku v amsterdamski bolnišnici, potem ko je pokazala morebitne simptome okužbe, je poročala nizozemska radiotelevizija RTL. Truplo nemškega potnika, ki je 28. aprila dobil vročino in umrl 2. maja, je še vedno na ladji.

Ena od teorij povezuje izbruh z odpravo opazovanja ptic nizozemskega para v Argentini, preden sta se vkrcala na ladjo Hondius. Argentina ima sicer najvišjo incidenco hantavirusa v Latinski Ameriki in je od junija 2025 poročala o 101 okužbi, kar je približno dvakrat več kot leto prej. Argentinsko ministrstvo za zdravje je sporočilo, da bo v Ushuaii, od koder prihaja križarjenje, izvedlo lov in analizo vzorcev glodavcev.