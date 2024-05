Kjer so partizani izpolnjevali Hipokratovo prisego

V nadaljevanju preberite:

Jablanico, prijetno hercegovsko mestece, so minulo soboto dobesedno okupirali obiskovalci v spomin na usodne dni pred 81 leti, ko so partizanski borci prav tu prečkali deročo reko Neretvo in se na levi strani reke spopadli s kolaborantsko četniško vojsko Draže Mihailovića ter jo povsem porazili. Vihrale so zastave nekdanje skupne države, pelo se je in plesalo, a glavno sporočilo zelo obiskane manifestacije je bilo, da je treba porajajočemu se novodobnemu fašizmu stopiti na prste. Med udeleženci spominske slovesnosti je bil tudi Ivo Karamatić, živa priča partizanske epopeje, mož zdravega uma in bistrega duha.

»Ranjencev ne smemo zapustiti,« se je glasil ukaz komandanta partizanske vojske Josipa Broza Tita med četrto sovražnikovo ofenzivo z imenom Weiss. Z napadom sil osi na Bihaško republiko januarja 1943 se je začela legendarna bitka na Neretvi, znana tudi kot bitka za ranjence. Partizani z več kakor 4000 ranjenci so se takrat znašli v obroču sovražnika, toda z ukano se jim je uspelo rešiti, porušili so še zadnjega od petih mostov, postavili brv in prečkali reko. Pred porušenim mostom, ki so ga pred leti začeli obnavljati in jim ga nikakor ne uspe dokončati, in pred muzejem, v katerem je popisano medvojno dogajanje, je potekala spominska slovesnost, ki so se je udeležili mnogi iz vseh nekdanjih jugoslovanskih republik.

Pred začetkom proslave so v Neretvo v spomin na »najbolj humano bitko vseh svetovnih bitk« vrgli 81 nageljnov, nato so številne borčevske organizacije k spomeniku položile vence. Venec k spomeniku NOB v Jablanici je med 50 delegacijami položil tudi veleposlanik Republike Slovenije Damijan Sedar.