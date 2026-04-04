Klečavcev, ki molijo za spodobno vedenje žensk, ni ustavila niti velika sobota

Na Trgu bana Jelačića v Zagrebu so se tudi na današnjo veliko soboto zbrali moški, ki se vsako prvo soboto v mesecu dobijo in na kolenih molijo za to, da bi spet postali avtoritete v družinah, ter za spodobno vedenje žensk. Jutarnji list poroča, da so klečavci zavzeli trg, na drugi strani pa so stali protestniki in peli pesmi ter bobnali.

Takšni prizori so vsako prvo soboto v mesecu v Zagrebu sicer že postali stalnica. Moški na kolenih glasno izvajajo molitev rožnega venca, vse skupaj spremlja tudi policija. S tem obredom so začeli pred nekaj leti pod krinko širjenja vere in pozivanja k vračanju k tradicionalnim družinskim vrednotam.

Na trgu se moški – nasprotujejo pravici do splava in zahtevajo, da se ženske vrnejo tja, kjer »jim je mesto«, torej za stene svojih domov – zbirajo že od leta 2022

Med podporniki klečavcev, kakor so jih poimenovali hrvaški mediji, so tudi ženske in dekleta. Te sicer v ograjen prostor, v katerem so klečavci, ne smejo vstopiti.

Nasprotniki so se na trgu znova pojavili s transparenti, na katerih z napisi pozivajo k zaščiti pravic žensk.