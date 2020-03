Kljub Netanjahujevi zmagi se obeta preobrat

Ko je Benjamin Netanjahu prejšnji torek, ko so bili znani prvi rezultati tretjih parlamentarnih volitev v Izraelu v enem letu, evforično razglasil volilno zmago, se je zdelo, da ima vendarle v žepu še eno karto (poslanca) in da mu bo tokrat uspelo sestaviti »novo« vlado. A kot kaže, se mu koalicijska matematika – kljub najboljšemu volilnemu rezultatu v zadnjih enajstih letih – tudi tokrat ne bo izšla.Umetnost sestavljanja koalicije, ki je bila ob vladanju dolgo Netanjahujev »najljubši šport«, je v Izraelu v novi fazi. A tokrat ne zaradi človeka, ki je na čelu vlade preživel največ časa v zgodovini in je v zadnjih letih ...