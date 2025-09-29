Kljub obsežni ruski propagandi proevropska stranka v prepričljivem vodstvu

Na ključnih parlamentarnih volitvah v Moldaviji, ki bodo odločile, ali se bo država trdneje zasidrala na poti proti Evropski uniji ali znova zdrsnila v orbito Moskve, je po preštetih 98,8 odstotka glasov v prepričljivem vodstvu proevropska Stranka akcije in solidarnosti (PAS) predsednice Maie Sandu.

Prejela je skoraj 50 odstotkov glasov, medtem ko je njen glavni tekmec, proruski Domoljubni volilni blok (BEP), zbral dobrih 24 odstotkov podpore.

Končni izid bo znan po preštetju glasov iz večjih mest in glasovnic iz tujine, kjer se pričakuje močna podpora stranki PAS. Rezultat, ki presega napovedi predvolilnih anket, stranki po poročanju romunske podružnice CNN Antena3 po prerazporeditvi glasov strank, ki niso presegle praga, obeta udobno večino 54 sedežev v 101-članskem parlamentu.

»Poskusov Rusije, da bi ugrabila volilni proces, je bilo ogromno,« je dejal vodja stranke PAS Igor Grosu. FOTO: Reuters

Takšen izid bi pomenil pomemben uspeh za predsednico Sandujevo, nekdanjo uradnico Svetovne banke s harvardsko izobrazbo, ki si je postavila cilj Moldavijo v petih letih pripeljati v Evropsko unijo.

»Vložek je bil ogromen,« je dejala ob oddaji glasu in poudarila, da bo imela Moldavija zdaj »priložnost, da utrdi svojo demokracijo, zaščiti svoj prostor in nadaljuje pot vključevanja v EU«.

Turbulenten volilni dan v senci groženj in kibernetskih napadov

Volilna nedelja je bila po poročanju tujih medijev izjemno napeta, kampanjo pa so zaznamovali očitki o obsežnem ruskem vmešavanju – od podkupovanja volivcev in dezinformacijskih kampanj do groženj z nasiljem.

Moldavsko zunanje ministrstvo je sporočilo, da so volišča v Belgiji, Italiji, Romuniji, Španiji in Združenih državah prejela lažne grožnje z bombami, kar so označili za »del napada Ruske federacije na volilni proces v Republiki Moldaviji«.

Končni izid bo znan po preštetju glasov iz večjih mest in glasovnic iz tujine. FOTO: Vladislav Culiomza/Reuters

Poleg tega so po besedah moldavskega premiera Dorina Receana hekerji izvedli kibernetske napade na vladne spletne strani in infrastrukturo, povezano z volitvami.

»Vsi napadi so bili zaznani in nevtralizirani v realnem času, ne da bi vplivali na volilni proces,« je zatrdil Recean.

Policija je že v dneh pred volitvami aretirala več deset oseb, ki so se domnevno v Srbiji urile za povzročanje »množičnih nemirov«. »Poskusov Rusije, da bi ugrabila volilni proces, je bilo ogromno,« je po zaprtju volišč dejal vodja stranke PAS Igor Grosu, kot navaja Euronews.

Odzivi in prihodnost

Medtem ko so rezultati postajali vse bolj jasni, je eden glavnih tekmecev predsednice Sandu, proruski voditelj Igor Dodon, še pred objavo izidov razglasil zmago svojega bloka in pozval k protestom.

Medtem je proruski voditelj Igor Dodon razglasil zmago svojega bloka. FOTO: Daniel Mihailescu/AFP

»Državljani so glasovali. Njihov glas je treba spoštovati, tudi če vam ni všeč,« je sporočil predsednici.

A glasovi Moldavcev, na katere je odločilno vplivala tudi velika diaspora, so pokazali drugačno sliko. »Glasovala sem za mir v Moldaviji, za boljše življenje in rast našega gospodarstva,« je za BBC povedala volivka Marina v Kišinjevu.

Rezultati volitev so bili po poročanju časnika Guardian z olajšanjem sprejeti v Bruslju, kjer so se bali, da bi Moskva lahko pridobila pomembno oporišče v strateško ključni regiji.

Evropski poslanci so pri tem opozorili, da so bile te volitve morda »zadnja priložnost«, da Rusija spremeni evropsko usmeritev države. Kljub temu da se Moldavija sooča z visoko inflacijo in posledicami vojne v sosednji Ukrajini, kaže, da so volivci znova podprli pot proti polnopravnemu članstvu v Evropski uniji.