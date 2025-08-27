  • Delo d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Kljub štiridnevnemu delovniku, ki je tukaj že nekaj običajnega, BDP raste

    Nizozemska je s krajšim delovnim tednom dosegla visoko produktivnost in srečne otroke, a se sooča z neenakostjo med spoloma in pomanjkanjem delavcev.
    Na Nizozemskem so koncept štiridnevnega delovnega tedna že tiho vpeljali v vsakdanje življenje. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters
    Galerija
    Na Nizozemskem so koncept štiridnevnega delovnega tedna že tiho vpeljali v vsakdanje življenje. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters
    Ž. U.
    27. 8. 2025 | 17:57
    27. 8. 2025 | 17:57
    4:48
    A+A-

    Medtem ko se po svetu vrstijo burne razprave in pilotni projekti o štiridnevnem delovnem tednu, so na Nizozemskem ta koncept že tiho vpeljali v vsakdanje življenje.

    Nizozemska je postala država z najvišjim deležem zaposlenih s krajšim delovnim časom v Organizaciji za gospodarsko sodelovanje in razvoj (OECD), poroča Financial Times. Prav tako imajo najkrajši povprečni delovni teden v Evropski uniji, navaja isti vir.

    Povprečen Nizozemec, star med 20 in 64 let, na svojem glavnem delovnem mestu dela le 32,1 ure na teden, ugotavlja Eurostat. Za primerjavo, povprečje v Evropski uniji je po podatkih Eurostata za leto 2024 znašalo 36 ur, medtem ko je zaposlena oseba v Sloveniji po podatkih Eurostata, delala 38 ur na teden.

    Ta preobrazba se je na Nizozemskem začela v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja, ko so ženske množičneje vstopale na trg dela, večinoma v vlogah s krajšim delovnim časom, piše Financial Times.

    Preobrazba delovnega časa na Nizozemskem se je začela v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters
    Preobrazba delovnega časa na Nizozemskem se je začela v osemdesetih in devetdesetih letih prejšnjega stoletja. FOTO: Piroschka Van De Wouw/Reuters

    To je, kot navaja Economic Times, ustvarilo model, ki so ga mnogi poimenovali »model enega in pol dohodka«. Takšno ureditev je spodbujal tudi davčni in socialni sistem, še dodaja isti medij.

    Sčasoma se je delo s krajšim delovnim časom normaliziralo in postalo priljubljeno tudi med moškimi, še posebej tistimi z majhnimi otroki, ki si pogosto vzamejo tako imenovani »očkov dan« (»papa dag«) za varstvo otrok, še poroča Financial Times.

    V Sloveniji je slika drugačna; po podatkih SURS-a za leto 2024 je med zaposlenimi le nekaj manj kot 10 odstotkov takšnih, ki delajo krajši delovni čas, med njimi pa je več kot dve tretjini žensk.

    image_alt
    Starša iz Kalifornije za sinov samomor krivita chatgpt

    Nasprotniki krajšega delovnega tedna pogosto svarijo pred gospodarsko katastrofo, a nizozemski primer kaže, da so takšne napovedi morda pretirane, ocenjuje Financial Times. Kljub krajšemu delovnemu času Nizozemska ostaja eno najbogatejših gospodarstev v Evropski uniji glede na bruto domači proizvod na prebivalca, ugotavlja isti vir.

    Nizozemska je postala država z najvišjim deležem zaposlenih s krajšim delovnim časom v OECD. FOTO: Wut Moppie/Shutterstock
    Nizozemska je postala država z najvišjim deležem zaposlenih s krajšim delovnim časom v OECD. FOTO: Wut Moppie/Shutterstock

    To dosega z visoko produktivnostjo na uro in izjemno visoko stopnjo zaposlenosti, pojasnjuje Economic Times. Po podatkih OECD je bilo konec leta 2024 na Nizozemskem zaposlenih 82 odstotkov delovno sposobnega prebivalstva, v primerjavi s 75 odstotki v Združenem kraljestvu in 72 odstotki v Združenih državah Amerike.

    Seveda pa sistem ni brez pomanjkljivosti, opozarjajo pri Financial Times. Čeprav je delo s krajšim časom razširjeno, to ni prineslo popolne enakosti med spoloma, saj ženske še vedno veliko pogosteje delajo krajši delovni čas, kar zavira njihovo napredovanje v karieri, ugotavlja poročilo OECD iz leta 2019.

    image_alt
    Ekipa štirih s pomočjo umetne inteligence nadomesti delo tridesetih

    Po tem poročilu le 27 odstotkov vodstvenih položajev na Nizozemskem zasedajo ženske, kar je ena najnižjih stopenj v OECD. Poleg tega se gospodarstvo sooča s pomanjkanjem delovne sile, zlasti v sektorjih, kot je šolstvo, še dodaja Financial Times.

    Kljub temu pa so koristi očitne. Študije, ki jih omenja Euronews, kažejo, da krajši delovni teden izboljša duševno in fizično zdravje zaposlenih ter zmanjšuje izgorelost. To potrjuje tudi nizozemska izkušnja, kjer je morda najpomembnejši argument v prid krajšemu delu tisti, ki presega zgolj ekonomske kazalnike.

    Povprečen Nizozemec, star med 20 in 64 let, na svojem glavnem delovnem mestu dela le 32,1 ure na teden. FOTO: Shutterstock
    Povprečen Nizozemec, star med 20 in 64 let, na svojem glavnem delovnem mestu dela le 32,1 ure na teden. FOTO: Shutterstock

    Na koncu je treba poudariti, da nizozemski model ni enoznačen. Kot pojasnjuje Louis Goulmy, nizozemski partner organizacije 4 Day Week Global, veliko ljudi ne dela krajšega delovnega tedna s polnim plačilom, temveč svoje polne ure stisnejo v štiri dni, kar pomeni delo po devet ur na dan.

    image_alt
    Nemški problem

    To po njegovem mnenju zgreši bistvo, saj se s tem ne zmanjšajo obremenitev. Kljub temu nizozemska izkušnja po besedah Sarah O'Connor iz Financial Times dokazuje, da je delo mogoče organizirati na veliko različnih načinov. Ne gre za iskanje utopične rešitve, temveč za sprejemanje kompromisov, ki uravnotežijo gospodarske cilje z blaginjo celotne družbe, zaključuje Financial Times.

    Šport  |  Drugi športi
    Boks

    Sporna boksarka povsem spremenjena, marsikdo je ne bi prepoznal

    Alžirka Imane Khelif, ki je na poti do lanskega naslova olimpijske prvakinje v Parizu dvignila obilo prahu, je pred kratkim presenetila s svojim videzom.
    Miha Šimnovec 26. 8. 2025 | 10:40
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Slovenija
    Odstotek dohodnine

    Kdo je največji prejemnik dohodninskega odstotka?

    Razdelili več kot 17 milijonov evrov. Parlamentarnim strankam dobrih 100.000 evrov.
    Barbara Hočevar 27. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Magazin  |  Zanimivosti
    ZDA

    Tisoče Američanov zasvojenih s pijačo feel free, kaj je v njej?

    Pijača pri mnogih povzroča odvisnost in zdravstvene težave, marsikoga spravi v finančno stisko. Proti proizvajalcu so bile vložene tožbe.
    27. 8. 2025 | 06:31
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Absentizem

    Bolniških vse več, delodajalci na robu potrpežljivosti

    Obrtniki in podjetniki opozarjajo, da breme bolniških nadomestil duši gospodarstvo. Zahtevajo krajše obdobje kritja s strani delodajalcev in so za nadzor THC.
    26. 8. 2025 | 16:35
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Sladka specialiteta, ki sladokusce navdušuje že sto let

    Sladkosti sveta so številne, toda nobena se ne more kosati z nečim tako popolnim, kot so Loackerjeve napolitanke in čokoladne specialitete.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:07
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Vredno branja

    Kako v nekaj dneh do ortopeda in drugih specialistov?

    Iskanje pravega specialista in pravočasnega termina je lahko zelo stresno. Z dobro strokovno podporo se pot do zdravljenja občutno skrajša.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:20
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Ko zdravje ne more čakati

    Vsak dan šteje, ko gre za vaše zdravje. Poskrbite zase in za svoje najbližje z zavarovanjem, ki vam zagotavlja odzivnost in kakovost.
    Promo Delo 27. 8. 2025 | 08:05
    Preberite več
    Promo
    Kultura  |  Glasba
    Vredno branja

    Glasbeni vrhunci septembra: Maksim Vengerov in Verdijev Otello

    Opera Otello in koncert Maksima Vengerova v središču septembrskega glasbenega dogajanja.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 11:05
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Doma dihamo slab zrak – s pametnimi sistemi lahko dihamo bolje in ceneje

    Uporaba tehnologij pri upravljanju kakovosti zraka napoveduje izboljšanje zdravja in počutja stanovalcev ter nižje stroške.
    Milka Bizovičar 27. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Zdravje
    Zdravje

    Za manj nepotrebnih obiskov zdravnika

    Zdravstvena pismenost naj bi pripomogla tudi k aktivnejšemu sodelovanju vsakega posameznika pri skrbi za zdravje.
    Marjana Kristan Fazarinc 27. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Evropa vse bolj privlačna za mednarodni kapital

    Evropski vlagatelji so še posebej aktivni v panogah, kjer konsolidacija prinaša strateške prednosti, kot sta bančništvo in zavarovalništvo.
    Marjana Kristan Fazarinc 26. 8. 2025 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Kapitalski trgi
    Kapitalski trgi

    Regtech bankam pomaga obvladovati poslovanje

    Banke so samo lani plačale 19,3 milijarde dolarjev kazni zaradi neizpolnjevanja zahtev regulatorjev.
    Milka Bizovičar 26. 8. 2025 | 05:00
    Preberite več

    Več iz teme

    Nizozemskadelovni častrg delaOECDzaposlovanje

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Slovenija
    Diplomacija

    Slovenski veleposlanik predčasno zapušča Izrael

    Pri odhodu Bogdana Batiča naj bi šlo za osebne razloge.
    27. 8. 2025 | 18:15
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Bosna in Hercegovina

    Obupani Putinov zaveznik stavi na Trumpovo pomoč

    Tudi po odvzemu mandata se Milorad Dodik vede, kot da še vedno vodi Republiko Srbsko.
    Novica Mihajlović 27. 8. 2025 | 18:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nizozemska

    Kljub štiridnevnemu delovniku, ki je tukaj že nekaj običajnega, BDP raste

    Nizozemska je s krajšim delovnim tednom dosegla visoko produktivnost in srečne otroke, a se sooča z neenakostjo med spoloma in pomanjkanjem delavcev.
    27. 8. 2025 | 17:57
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prometni zastoji

    Ribič težave na primorski avtocesti zvrnil na sosede

    Do zastojev na mejnem prehodu Fernetiče, kamor je preusmerjen tranzitni tovor, prihaja zaradi mejne kontrole na italijanski strani.
    27. 8. 2025 | 17:49
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Taylor Swift in Travis Kelce

    Baby, reci da!

    Vpliv zvezdniške zaroke na ameriško politiko, čeprav ni volitev.
    Barbara Kramžar 27. 8. 2025 | 17:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Nizozemska

    Kljub štiridnevnemu delovniku, ki je tukaj že nekaj običajnega, BDP raste

    Nizozemska je s krajšim delovnim tednom dosegla visoko produktivnost in srečne otroke, a se sooča z neenakostjo med spoloma in pomanjkanjem delavcev.
    27. 8. 2025 | 17:57
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Prometni zastoji

    Ribič težave na primorski avtocesti zvrnil na sosede

    Do zastojev na mejnem prehodu Fernetiče, kamor je preusmerjen tranzitni tovor, prihaja zaradi mejne kontrole na italijanski strani.
    27. 8. 2025 | 17:49
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Taylor Swift in Travis Kelce

    Baby, reci da!

    Vpliv zvezdniške zaroke na ameriško politiko, čeprav ni volitev.
    Barbara Kramžar 27. 8. 2025 | 17:48
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Bakerjeva cista: kako se spopasti z bolečinami pod kolenom

    Če imate občutek, da vas tišči za kolenom in pri tem čutite tudi bolečine, ki se poslabšajo po dolgotrajnem stanju ali hoji, potem imate morda Bakerjevo cisto.
    Promo Delo 26. 8. 2025 | 08:13
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kako do zdravih domačih citrusov: nasveti za bujno rast in bogate plodove

    Metrobov strokovnjak Vanes Husić svetuje, kako z nego, presajanjem in pravilnim gnojenjem poskrbimo za lepe in rodne citruse v posodah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 09:08
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Merkur zavarovalnica Poslovna etapa prvič na L’Étape Slovenia by Tour de France

    Merkur zavarovalnica L’Étape Slovenia 2025 v Kranj premierno prinaša poslovno etapo Business Ride, 34 kilometrov dolgo preizkušnjo za dvojice.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 10:44
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Tako boste nakupovali preudarno in prihranili denar

    Ob koncu poletja, po izdatkih za dopust in nakupljenih potrebščinah za novo šolsko leto, se marsikdo sooča z omejenim proračunom.
    Promo Delo 21. 8. 2025 | 08:31
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Potovanja
    Vredno branja

    Otok Lanzarote – popolna izbira na Kanarskih otokih

    Ko osrednjo Evropo zajame mraz, se Kanarski otoki kopajo v soncu in prijetnih temperaturah.
    Promo Delo 22. 8. 2025 | 12:34
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaEvropa izbiraEU 20 letLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    IzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnineGradbeništvo

    Šport

    NogometEurobasket 2025KošarkaZimski športiKolesarstvoTenisRokometDrugi športiŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2025. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo