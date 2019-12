»Kljub vsem našim grehom nas ima Bog še naprej rad«

FOTO: Alberto Pizzoli/Afp

Polnočnice v slovenskih cerkvah

FOTO: Teja Rejc

Številni verniki so današnji božični dan, s katerim kristjani obeležujejo dan Jezusovega rojstva, začeli s polnočnico. Papežje na sveti večer vodil polnočnico v baziliki svetega Petra v Vatikanu. Slovesno pa je bilo tudi v Betlehemu , kraju rojstva Jezusa Kristusa, kjer je mašo daroval poglavar katoliške Cerkve v Sveti deželi Pierbattista Pizzaballa.»Ne čakajmo, da bodo sosedi dobri, preden jim delamo dobro, na Cerkev, da bo popolna,preden jo bomo ljubili, na druge, da nas spoštujejo, preden jim bomo služili. Najboljši način za spreminjanje sveta je, da vodimo življenje kot darilo za druge in se zahvaljujemo Bogu, ki ljubi vsakogar, tudi najslabše med nami,« je dejal papež Frančišek v pridigi.Papež Frančišek bo danes ob božiču z balkona papeške palače podelil tradicionalni blagoslov mestu in svetu oziroma urbi et orbi. V njem bo verjetno tako kot običajno pozval k miru na svetu. Papež tradicionalno blagoslovi mesto Rim in svet dvakrat letno, in sicer za veliko noč in božič, ki sta največja krščanska praznika.V lanskem nagovoru, ki mu je na Trgu svetega Petra prisluhnilo okoli 50.000 vernikov, je Frančišek med drugim pozval k miru med Izraelci in Palestinci, končanju vojne v Siriji ter Jemnu, spomnil pa je tudi na tisoče razseljenih in beguncev v Afriki. Pozval je tudi k bratstvu med ljudmi in preseganju razlik.Polnočno mašo v ljubljanski stolnici je vodil ljubljanski nadškof metropolit, v mariborski stolnici pa mariborski nadškof metropolitNovorojeni Jezus bo začel postavljati vprašanja, morda celo zelo zahtevna in neprijetna, ob katerih se bomo znašli v zadregi, je v pridigi dejal nadškof Zore. »A ob teh vprašanjih bomo odpirali srca in domove, iskanje odgovorov bo tudi nas usmerilo na pot srečanja z ljudmi, v katerih nas Jezus prosi, naj poskrbimo zanj, naj bomo pozorni do njega,« je nadaljeval. Po njegovih besedah bomo šele pod pogojem, če bomo na tej poti prišli do drugih, v resnici tudi prišli do tistega samega sebe, v katerem je dovolj prostora, da sprejme Boga, ki ga prosi za prebivališče in prenočišče.Mariborski nadškof Cvikl pa je v pridigi poudaril, da je sveta noč božji nagovor za vsakega od nas. »Lahko ostanemo zaprti vsak v svojem svetu, vsak s svojimi idejami in načrti. Lahko pa svoje srce odpremo, da nas doseže veselo oznanilo, da nas doseže luč, ki s seboj prinaša tudi mir,« je povedal. Izrazil je željo, da bi vsak od nas »vsaj malo začutil to vstopanje luči, ki preganja našo temo, da bi vsak začutil v globini svojega srca mir, ki ga svet ne more dati, da bi tako bilo manj nesoglasij in napetosti med nami, več pa konkretnih znamenj ljubezni in dobrote«.V evangeličanski cerkvi v Murski Soboti je bilo že v torek popoldne bogoslužje za mlade družine z otroki, ob 19. uri pa še za odrasle. Obe je vodil škof evangeličanske cerkve​Božične maše bodo danes potekale tudi po številnih cerkvah v Sloveniji. Ljubljanski nadškof metropolit Zore jo bo v ljubljanski stolnici vodil ob 9. uri, mariborski nadškof metropolit Cvikl pa v mariborski stolnici ob 10. uri. Evangeličanski škofbo božično bogoslužje ob 10. uri vodil v evangeličanski cerkvi v Murski Soboti. Osrednje evangeličansko božično bogoslužje pa bo ob 10. uri v evangeličanski cerkvi v Puconcih, ki ga bo vodila duhovnicaBožič je za veliko nočjo drugi največji krščanski praznik. V številnih domovih na predvečer praznika postavijo jaslice in okrasijo božično drevesce.