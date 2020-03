Vsak dan novi prebežniki

»Srbija je na prihod migrantov pripravljena, a ne namerava postati parkirišče zanje,« je dejal predsednik Aleksandar Vučić. Dostojno lahko oskrbi 10.000 prebežnikov. Kljub »zaprtim« mejam, pride po Balkanski poti do prvega sprejemnega centra Preševo na jugu države vsak dan okoli 50 ljudi.



Zdaj je v 17 dobro urejenih sprejemnih centrih po Srbiji že 5800 prebežnikov, še tisoč pa jih je zunaj njih. V Preševu, prvem pribežališču, jih je nastanjenih 880, v zaprtih in ogrevanih prostorih jih lahko sprejmejo še 150, skrajna zmogljivost tega centra je 1200 ljudi. Vodja centra pravi, da prihajajo manjše skupine Sircev in Palestincev.



Večinoma vstopijo ilegalno, policija jih zajame šele v notranjosti države.



Južne in vzhodne meje Srbije in Severne Makedonije pomagajo domačim policistom varovati tudi slovenski, hrvaški, avstrijski, slovaški, češki in poljski policisti, a je meja gozdnata, razvejena in zato težko obvladljiva.



Po oceni policije prebežnikov iz tega vala do Srbije ne bo, saj jih bo Grčiji s pomočjo Frontexa uspelo zadržati. Razmere se bodo zaostrile, če bi se iz Turčije napotilo še več migrantov in beguncev.



Srbski prebivalci ob madžarski in hrvaški meji, kjer poskušajo prebežniki priti v EU, prosijo za zaščito. V Šid ob hrvaški meji je država v teh dneh poslala dodatnih 40 policijskih enot.