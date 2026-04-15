Ključ za odprtje Hormuške ožine je v rokah Izraela

Do konca premirja je le še šest dni, nadaljevanje pogajanj med Iranom in ZDA pa visi v zraku, čeprav ga je ameriški predsednik Donald Trump napovedal v naslednjih dnevih. Hormuška ožina je še naprej blokirana z dveh strani. Kljub izraelsko-libanonskim pogajanjem v Washingtonu se nadaljuje vojna med Izraelom in proiransko milico Hezbolah, kar je bil razlog, da so oblasti v Teheranu po sklenitvi premirja z ZDA zaprle ožino, skozi katero so prej prepeljali več kot petino nafte.

Okoli 20 milijonov sodov črnega zlata in njegovih derivatov so tankerji prepeljali na dan skozi Hormuško ožino do 28. februarja, ko sta Izrael in ZDA napadla Iran. Po ocenah mednarodnih analitikov se je prejšnji mesec dnevni promet kdaj tudi dvajsetkratno zmanjšal, je pa marca Iranu kljub vojni uspelo povprečno skozi ožino izvoziti 1,84 milijona sodov na dan.