Ključni izziv razogljičenja je pridobiti podporo ljudi

Koliko sredstev bo Nemčija morala vložiti v razogljičenje, ni mogoče zanesljivo oceniti. Zadnje ocene omenjajo številko 1900 milijard evrov. Direktorica centra Ifo za energijo, podnebje in vire Karen Pittel opozarja, da bo opuščanje fosilni goriv kratkoročno precej drago in da ljudi na to nismo ustrezno pripravili. Eden ključnih izzivov za uspešnost podnebnih politik je zato pridobitev podpore ljudi. Prav tako Nemčija in EU ne smeta pozabiti na dejstvo, da je lahko brez sodelovanja Kitajske, ZDA in drugih držav razogljičenje za EU zelo nevarno. Zato je potrebno sklepati zavezništva za podnebne cilje. Prepričana je še, da bo Nemčija tudi v prihodnje ob višjem deležu obnovljivih virov energije imela stabilno in fleksibilno omrežje.