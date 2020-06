Ključno je ohraniti ugled varne in zdrave družbe

Turistično odpiranje

Covid-19 ni ustavljen med Portugalci, drugače, spet imajo več primerov.

Portugalska je tretja najvarnejša država na svetu.

Kako ohraniti ugled zdrave družbe, varne tudi pred covidom -19?

Ključno je spretno komunicirati, in med pandemijo se je zdelo, da je med državami, ki se zna dobro predstavljati navzven, gotovo Portugalska. Medtem ko se je na vrhuncu zdravstvene krize sosednja Španija utapljala v morbidnih prizorih iz improviziranih mrtvašnic, so mednarodni mediji opisovali Portugalsko kot družbo, ki ji je uspelo skorajda čudežno obvladati nevarni virus.In vendar statistika ni samo laskava: covid-19 je pokončal 149 Portugalcev na milijon prebivalcev (medtem ko jih je v Sloveniji 52), v celoti pa že vsaj 1520.Novi koronavirus še ni izgubil moči, posebno na severu države, pa tudi v Lizboni in v dolini reke Tejo ne, celo drugače, Portugalska je ob Švedski, Veliki Britaniji in Poljski država EU, kjer je v zadnjih tednih okužb spet več in posledično hospitalizacij. A ker se javno življenje v tretji fazi sproščanja ukrepov na poti v normalnost vrača tudi v glavnem mestu, smejo po novem prav tako Lizbončani v nakupovalna središča, zabaviščne in vodne parke ter se lahko zbirajo v skupinah po dvajset oseb, ne le deset. Vprašanje pa je, koliko se bodo v poudarjeno turistično destinacijo hoteli v resnici že kmalu množično odpravljati turisti – kljub obsežni kampanji, da so higiensko varna država, in pridobljeni znamki Clean&Safe v več kot 4000 hotelih in namestitvah po vsej državi.Portugalci so se nemara nekoliko preveč sprostili in, kakor je brati, virus raznesli na jug države, v Algarve in Alentejo, kjer je bilo do pred kratkim okužb malo, zdaj pa naraščajo ... (Morda posledično) še naprej ne morejo prosto potovati v evropske države, kot sta Grčija in Avstrija, denimo, pa tudi Španija jim bo odprla meje 1. julija, medtem ko jih bo brez zapovedane karantene za druge države schengna v nedeljo.Medtem potekajo pogovori med uradnima Lizbono in Londonom o zračnem mostu do Velike Britanije: da Britancem, ki so tradicionalni obiskovalci Portugalske, ob vrnitvi domov ne bi bilo treba v 14-dnevno karanteno, in je potrjeno, da bo julija in avgusta letalska družba Air France - KLM zagotovila 128 letov na teden do Lizbone, Porta in Fara ter iz njih. Uradno je sicer načrtovano, da naj bi se država za tuje turiste odprla 1. julija.Potem ko je Portugalska ob prejšnji krizi vzpostavila sistem zlatih vizumov – do njih je mogoče z investicijami v nepremičnine in odpiranjem delovnih mest –, se zdaj korenito povečuje število vlog in so se v maju naložbe v primerjavi z istim obdobjem lani potrojile; največ prosilcev je iz Kitajske, posebno Hongkonga, a tudi iz Brazilije, ZDA, Indije, Turčije in od drugod. Ni samo postransko, da je po Global Peace Index (GPI) Portugalska po varnosti na tretjem mestu, za Islandijo in Novo Zelandijo, in je torej tudi najvarnejša država v EU; še leta 2014 je bila na 18. mestu na svetu.