FOTO:»Ključno se je pogovarjati z ljudmi, kot je Al Gore«

Klimatolog Aljoša Slameršak sodi med raziskovalce, kritične do ideje, da lahko podnebne spremembe omejimo samo s tehnološkimi rešitvami. Te imajo nemalo pomanjkljivosti in so pogosto nasprotujoče si, zato se Slameršak kot doktorski kandidat na Avtonomni univerzi v Barceloni ukvarja s scenariji trajnostnih energetskih prehodov v okviru koncepta od-rasti, ki se postavlja kot antipod kapitalističnim težnjam po neskončni rasti gospodarstev.Po podiplomskem študiju na Nizozemskem in delu na nemškem inštitutu Maxa Plancka se je danes 29-letni Slameršak vrnil v Slovenijo, kot meteorolog se je želel zaposliti na agenciji za okolje, a ...