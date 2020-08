Kmalu uvedba obvezne karantene za vse povratnike iz Hrvaške?

7.25 Danes predvidoma že več znanega glede sprememb pri vstopanju s Hrvaške v Slovenijo

Po današnjih podatkih o številu novo okuženih s koronavirusom bo morda že več znanega o izhodiščih, ki bodo vplivala na odločitev vlade o spremembi režima prehoda meje s Hrvaško. Zdravstveni in notranji minister podpirata uvedbo karantene za vse povratnike s Hrvaške.Zdravstveni ministerSlovence, ki dopustujejo na Hrvaškem, poziva, naj se čim prej vrnejo domov. »Smo enotnega mnenja, da bi bila potrebna uvedba karantene za povratnike brez izjem,« je v ponedeljek zvečer dejal za Televizijo Slovenija. Odločitev glede karantene naj bi bila sprejeta do petka, z možnostjo nekaj dni za povratek v Slovenijo. Karanteno za vse povratnike podpira tudi notranji minister, ki je v ponedeljek za televizijo povedal, da se bo zavzemal za to, da bi karantena veljala za vse povratnike iz Hrvaške.Gantar je zavrnil možnost, da bi karanteno uvedli le za populacijo mlajših, prav tako je zanikal možnost selekcije povratnikov s Hrvaške glede na to, ali prihajajo iz bolj ali manj ogrožene regije zaradi okužb. Zdravstveni minister je državljane še pozval, naj, če le imajo možnost, nekaj dni ob povratku s Hrvaške ostanejo izolirani. Posebej je to priporočil zdravstvenim delavcem in zaposlenim v domovih starejših.Vlada bi lahko sicer po nekaterih napovedih o uvrstitvi Hrvaške na rdeči seznam odločala na seji v četrtek, po drugih napovedih pa že prej, danes. S predsednikom vladenaj bi se Gantar predvidoma sestal v prihodnjih dneh.Na predvideni današnji novinarski konferenci glede stanju v zvezi z epidemijo bolezni covid-19 pa naj bi minister za javno upravopodrobneje predstavil aplikacijo za obveščanje o stikih z okuženimi #OstaniZdrav. Aplikacija je uporabnikom operacijskega sistema Android od ponedeljka na voljo v trgovini Google Play. Vladni govorecpa je pred dobrim tednom napovedal, da bo za naprave z operacijskim sistemom iOS aplikacija predvidoma na voljo do konca avgusta.Preberite tudi:V organizaciji Zavoda RS za šolstvo bo na Brdu pri Kranju potekala tradicionalna konferenca ravnateljic in ravnateljev šol in vrtcev. Novo šolsko leto je tako rekoč pred vrati, zato ravnatelji pričakujejo predvsem več pojasnil, kako bo glede na epidemiološke razmere potekal pouk. Izhodišča in usmeritve jim bo predstavila ministricaNa mizi naj bi bili štirje modeli možnega poteka pouka v jeseni, odvisno od epidemiološke slike razširjenosti novega koronavirusa v državi. Skrajna sta, da vsi šolarji pridejo v šolo brez omejitev oz. da so vse šole zaradi izjemno slabe epidemiološke slike popolnoma zaprte. Predvidena pa sta še dva vmesna modela, in sicer kombinacija pouka v razredu in na daljavo, kot smo ji bili priča maja in junija. Po enem modelu bi imeli učenci od 1. do 5. razreda pouk v šoli, preostali na daljavo. Drugi model pa predvideva, da je lahko nekaj učencev tudi predmetne stopnje v šoli, drugi pa na daljavo.Predsednik Združenja ravnateljic in ravnateljev osnovnega in glasbenega šolstva Slovenijeje pred dnevi za STA dejal, da si ravnatelji in starši ne želijo, da bi se pouk začel z zamikom, ampak 1. septembra, in da bi ga vsi obiskovali v šolah.Preberite tudi: Ravnatelji enotno: Vsi otroci morajo v šolo