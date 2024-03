Kmečki upori na prijateljski meji ne pojenjajo

V nadaljevanju preberite:

Poljski kmetje, ki protestirajo zaradi uvoza ukrajinskih kmetijskih pridelkov, so v nedeljo tovornjakarjem povsem zaprli mejo med državama. V Kijevu zagotavljajo, da prevoz zahodnega orožja in pomoči normalno poteka, poljski premier Donald Tusk pa je predlagal, da se predstavniki obeh vlad srečajo 28. marca v Varšavi in poskusijo odpraviti težave.