Hrana je lahko strateška dobrina

Čeprav svet proizvede dovolj hrane, da bi lahko nahranil vse človeštvo, je po poročilu Svetovnega programa Združenih narodov za prehrano leta 2024 zaradi hude lakote trpelo rekordnih več kot 295 milijonov ljudi. K naraščajoči negotovosti preskrbe s hrano so prispevali številni dejavniki, najpomembnejši pa so konflikti. To še posebej velja za podsaharsko Afriko.

Dolgotrajna državljanska vojna v Sudanu je kruta in se še zaostruje, zaradi česar so se deli države znašli v stanju lakote. Ta stiska je povzročila poslabšanje varnostnih razmer in destabilizacijo sosednjih držav.

Seveda lakota še zdaleč ni edini dejavnik negotovosti v Sudanu in drugih državah južnoafriške države. Vendar je hrana bistvena za stabilnost, kar pomeni, da kmetijski sektor lahko pripomore k vzpostavljanju miru v Afriki in po svetu. Zato sta naši organizaciji Cimmyt in Agra sodelovali z afriškimi kmeti, da bi pomagali stabilizirati območja, ki jih pestijo konflikti in nasilni ekstremizem.

Bram Govaerts

Alice Ruhweza