Kmetje znova zavzeli bruseljske ulice

Bruseljske ulice so ob zasedanju kmetijskih ministrov EU, ki obravnavajo spremembe skupne kmetijske politike, znova zasedli nezadovoljni kmetje z okoli 250 traktorji. Na več krajih so zanetili ogenj, slišati je bilo tudi močne eksplozije pirotehničnih sredstev. Da bi ohranila nadzor nad protesti, je morala policija uporabiti solzivec.

Zaradi traktorjev na cestah je močno oviran promet po mestu, med drugim blokirajo glavno prometnico, ki povezuje staro mestno jedro z evropsko četrtjo, v kateri so evropske institucije.

Kot na spletni strani poroča belgijski časnik Le Soir, so se okoli 11. ure kmetje s traktorji približali policijski blokadi, kjer so odvrgli gnoj in seno. Proti policistom pa so začeli metati jajca in pirotehnična sredstva.

»Lahko potrdimo, da je policija uporabila solzivec in da so bili traktorji, ki so želeli prebiti blokado, zaustavljeni,« je sporočila bruseljska policija. Pripravljene imajo tudi vodne topove, če bi se razmere zaostrile.

Kmetje protestirajo predvsem zaradi prostotrgovinskih sporazumov EU s tretjimi državami in cen kmetijskih pridelkov. FOTO: Yves Herman/Reuters

Kmetje so se sicer že tretjič od začetka februarja zbrali v belgijski prestolnici, kjer je ima sedež več institucij EU. Nazadnje so protestirali pred enim mesecem ob zadnjem zasedanju ministrov EU za kmetijstvo, ko je bilo na mestnih ulicah okoli 900 traktorjev.

Po navedbah organizatorjev sredi marca predstavljeni predlogi evropske komisije, ki so jih danes podprle članice, njihovih zahtev ne naslavljajo v zadostni meri, predvsem glede prostotrgovinskih sporazumov EU s tretjimi državami in cen kmetijskih pridelkov.

Članice EU so danes podprle spremembe evropske kmetijske politike, namenjene zmanjšanju administrativnega bremena, s katerim se pri izpolnjevanju pogojev za finančno podporo soočajo kmetje. Spremembe bi državam članicam in kmetom omogočile večjo prožnost pri izpolnjevanju teh pogojev, namenjenih varovanju okolja.

Zdaj bo predlog obravnaval evropski parlament, ki bi ga lahko potrdil že konec aprila. Spremenjena pravila bi lahko začela veljati še pred koncem pomladi.