Književnik še ne ve, kako bo nagovoril protestnike

»Ne vem – vi povejte, morda potrebujem nasvet,« je pisatelj in dramatik Peter Handke na petkovi tiskovni konferenci v Stockholmu odgovoril na vprašanje, kako namerava nagovoriti protestnike, ki nasprotujejo izboru švedske akademije, da se njemu dodeli letošnja Nobelova nagrada za literaturo.Jutrišnja podelitev nagrad bo nedvomno napeta, Handke se poskuša nekako odmakniti od polemik z njegovo podporo pokojnemu srbskemu predsedniku Slobodanu Miloševiću in relativiziranja srbske odgovornosti za krvavo vojno na Balkanu. Vprašanja novinarjev o tej temi je bodisi označil za neumna bodisi jih je preslišal. Sobotni ...

