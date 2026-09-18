Knjižnica z umetno inteligenco naročila knjige, ki ne obstajajo

Direktorica podgoriške Knjižnice Radosava Ljumovića se je podpisala pod tehnično specifikacijo za nabavo knjig v okviru javnega naročila s skupno 759 naslovi v skupni vrednosti 50.000 evrov. Mestna občina Podgorica je javno naročilo potrdila in objavila sedmega avgusta, a ga je konec prejšnjega meseca morala razveljaviti, ker so šele naknadno ugotovili, da je bila dokumentacija spisana s pomočjo umetne inteligence in je vsebovala najmanj 91 neobstoječih naslovov. Vodstvo javne knjižnice v Podgorici, kjer se podobno kot v Sloveniji trudijo na različne načine mlade spodbuditi k branju, očitno prav tako ne mara pretirano branja. Ker če bi brali, bi ugotovili, da jim jo je generična umetna inteligenca zagodla pri pripravi javnega naročila za nove knjige v skupni vrednosti 50.000 ...