Knjižnica z umetno inteligenco naročila knjige, ki ne obstajajo

Mesto Podgorica je razveljavilo razpis za nakup knjig, ko so ugotovili, da je med naročenimi vsaj 91 neobstoječih naslovov.
Galerija
Črni gori manjka knjig in šol, zgolj prestolnici manjka 13 izobraževalnih ustanov, novi prostorski načrt ne predvideva gradnje šol, bodo pa dobili 22 novih verskih objektov. Knjige potrebujejo, a jih očitno ne znajo kupiti. FOTO: Blaž Samec
Direktorica podgoriške Knjižnice Radosava Ljumovića se je podpisala pod tehnično specifikacijo za nabavo knjig v okviru javnega naročila s skupno 759 naslovi v skupni vrednosti 50.000 evrov. Mestna občina Podgorica je javno naročilo potrdila in objavila sedmega avgusta, a ga je konec prejšnjega meseca morala razveljaviti, ker so šele naknadno ugotovili, da je bila dokumentacija spisana s pomočjo umetne inteligence in je vsebovala najmanj 91 neobstoječih naslovov.
Vodstvo javne knjižnice v Podgorici, kjer se podobno kot v Sloveniji trudijo na različne načine mlade spodbuditi k branju, očitno prav tako ne mara pretirano branja. Ker če bi brali, bi ugotovili, da jim jo je generična umetna inteligenca zagodla pri pripravi javnega naročila za nove knjige v skupni vrednosti 50.000 ...
Komentarji