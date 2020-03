Ko bi vsaj bil Medved Pu

Če bi leta 2001 kdo rekel, da bosta takratni ameriški predsednik George W. Bush in njegov kitajski kolega Jiang Zemin čez 19 let videti kot resna svetovna voditelja, bi se mu gotovo na ves glas smejali in rekli, da ni pri zdravi pameti.Po terorističnem napadu na ZDA, ki ga zdaj imenujemo »11. september«, se je zdelo, da je svetovno prizorišče v rokah najmanj nadarjenih politikov s preveč napakami, da bi jim lahko zaupali. Bush je pozival k vojni in delil svet po načelu »z nami ali proti nam«, Jiang pa je skozi ogromna štirikotna očala gledal, kako bi se lahko izognil ameriškemu protiterorističnemu viharju. Oba sta delovala, ...