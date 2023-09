Ko Huawei reče mate 60 pro, sankcije nimajo smisla

V nadaljevanju preberite:

Medtem ko privrženci tehnološkega kulta, zaznamovanega z načetim jabolkom, prihodnji teden pričakujejo novi iphone 15, se je v tehnološki galaksiji nenadoma pojavila nova zvezda, mate 60 pro. Gre za mobilni telefon kitajskega velikana Huawei, ki so ga prejšnji teden po tihem predstavili na spletu, brez velikega pompa in celo brez razkrivanja glavnih specifikacij, kot sta oblika procesorja in hitrost brezžične povezave.