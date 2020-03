Ko imamo vsi istega sovražnika 

REUTERS Novi koronavirus je med drugim pokopal Lorenza Sanza, nekdanjega predsednika Real Madrida. Foto: Reuters



Katalonci ne morejo iz svoje kože

AFP Pedro Sánchez se zaveda svoje odgovornosti. Foto: AFP

Mobilizacija upokojencev in študentov

Žalostna statistika Po zadnjih podatkih je v Španiji uradno potrjenih okužb 28.572, umrlo je 1720 bolnih. Vlada je danes zjutraj podaljšala izredne razmere za dva tedna. S 640.000 hitrimi testi naj bi ugotovili, kje je okužb največ, mobilizirali pa so tudi 52.000 mlajših upokojenih zdravstvenih delavcev in študentov.

Najhuje šele prihaja, se zavedajo v Španiji, kjer bijejo, kakor javnost zdravstvena stroka, »najtežjo bitko naše generacije«. Predsednik vlade Pedro Sánchez je v svojem sobotnem nagovoru Špancev opozoril, da se bodo razmere v tem tednu občutno poslabšale. »Koronavirus je katastrofa, na katero človeštvo ni bilo pripravljeno.«Kakor drugod se tudi na Pirenejskem polotoku, ki je drugo največje žarišče koronavirusa v Evropi za Italijo, bojijo, da bi počepnil zdravstveni sistem, sploh v regiji Madrid, od koder je kar 60 odstotkov okuženih. Zato po besedah predsednika vlade Španija sledi navodilom mednarodnih strokovnjakov in ubira strategijo Svetovne zdravstvene organizacije (WHO). Z razglasitvijo izrednih razmer in karantene 14. marca naj bi »si pridobili nekaj časa, da bi se zdravstveni sistem lahko bolje pripravil in bi znanstveniki odkrili cepivo«.Sánchezovo vodenje zdravstvene krize je deležno ogromno kritik, ljudje izražajo svoj bes tudi z ropotanjem z lonci in ponvami. Na očitke, kako je mogoče, da so se še januarja, februarja in v začetku marca vedli, kakor da virusa sploh ni, je bil po pisanju El Paísa Sánchez jasen: »Jaz sem predsednik vlade in nosim vso odgovornost«, a Španija sodi med države, »ki sprejemajo najstrožje ukrepe na svetu. Verjemite mi.« Dodal je, kako ključno je množično testiranje populacije na koronavirus in oskrba z zaščitnimi maskami po vseh regijah. Vsaka politizacija da je v teh težkih razmerah, ko je skupni sovražnik virus, nedopustna.V Kataloniji, denimo, medtem kritično opozarjajo, da osrednja oblast ne ukrepa dovolj ostro proti širjenju covida-19. Zato je independentistični predsednik Quim Torra, pri katerem je testiranje pokazalo, da je pozitiven na koronavirus, pred dnevi poslal pismo predsedniku evropskega sveta Charlesu Michelu, predsednici evropske komisije Ursuli von der Leyen in predsedniku evropskega odbora regij Apostolosu Tzitzikostasu ter v njem potožil, kako bi morala Španija bolj spoštovati priporočila WHO. Že pred časom je namreč pozval Madrid, naj zapre tudi letališča, pristanišča in železniške povezave ter tako omogoči, da se Katalonija popolnoma zapre od preostale Španije, tudi ceste naj bi sčasoma zablokirali. Vsi Katalonci razen izjem, ki še naprej hodijo v službo, bi po njegovih besedah morali tudi obvezno ostati doma, kakor je treba enakopravno in pošteno zagotoviti zaščito opremo (testi, maske, rokavice) vsem regijam.V Madridu so Torrovo pobudo po hermetičnem zaprtju Katalonije zavrnili, češ da so sprejeti ukrepi že dovolj ostri, zato niso nepredušno osamili niti Madrida, so pa zaprli državne meje. Kljub temu je katalonski predsednik v pismu pozval evropske naslovnike, naj zagotovijo, da bodo vse države članice spoštovale navodila in priporočila WHO ter bodo ta lahko implementirana na vseh ravneh vodenja.»Pri uspešnem soočanju s krizo je treba spoštovati tudi potrebe in izkušnje regij,« je med vrsticami kritiziral razglasitev izrednih razmer, s čimer je Madrid prevzel oblast nad ključnimi organi po vsej državi, tudi Kataloniji. Neredki še naprej razumejo manever kot državni udar ... Stroka medtem svari, da bi lahko tudi v Kataloniji zdravstveni sistem kolapsiral že v prihajajočem tednu; zato so na pomoč poklicali 1500 upokojenih zdravnikov, ki so mlajši od 70 let; tudi 400 zdravnikov, ki so pravkar diplomirali in še nimajo stalnih mest, naj bi takoj začelo delati; in enako še 1700 mladih, ki zaključujejo šolanje za bolniške sestre oziroma brate, ter 970 študentov zadnjega letnika medicine.