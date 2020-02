Ko je opozarjal na sumljivi virus, ga je policija utišala

Po opozorilu obisk policije

Okužil se je tudi sam

30. januarja je Li Wenliang na spletu objavil pismo policije z obtožbami o lažnem vznemirjanju javnosti. FOTO: Li Wenliang

Oftalmolog v bolnišnici v kitajskem Wuhanuje že decembra lani opazil, da je v bolnišnični karanteni sedem bolnikov z virusno okužbo, o kateri je sprva mislil, da je sars.Takrat v kitajskem zdravstvu še niso poznali novega koronavirusa. Kmalu zatem, ko je Li kolege zdravnike v spletni klepetalnici opozoril na nevarnost okužbe in na previdnost pri morebitnih bolnikih s podobnimi bolezenskimi znaki, ga je obiskala policija in ga utišala, češ da širi lažne govorice. Zdaj ga na spletu slavijo kot junaka, poroča britanski BBC.Li je svoje opozorilo kolegom poslal 30. decembra lani, ko je oblast še skrivala in tajila sumljive okužbe, ki so bile vse povezane z wuhansko veletržnico z morsko hrano in drugimi živalmi.Štiri dni po njegovem opozorilu so k njemu prišli pripadniki službe kitajske javne varnosti s pismom, v katerem so ga obtoževali, da je z lažnimi komentarji na spletu »resno ogrozil družbeni red«.V pismu je bilo tudi opozorilo, da ga čaka sodišče, če bo nadaljeval takšne »ilegalne dejavnosti«. Li je podpisal pismo in utihnil.Teden dni po obisku policije se je Li zato, ker je oblast trdila, da virus prehaja samo z živali na človeka in zato niso uvedli nikakršnih varnostnih ukrepov za zdravstveno osebje, okužil s koronavirusom od neke svoje bolnice. Imel je vse znake bolezni, laboratorijsko pa so okužbo potrdili precej pozno, konec januarja. Medtem je kitajska oblast 20. januarja končno priznala epidemijo in razglasila izredne razmere.Li je 30. januarja na omrežju weibo objavil kopijo pisma policije, ki ga je moral podpisati, in svojo zgodbo v celoti in odziv uporabnikov omrežja je bil ogromen. Nekateri so ga razglasili za junaka, kakršnih bi Kitajska potrebovala na milijone, če bi hoteli imeli bolj varno javno zdravstvo. Oblast se mu je medtem opravičila.