Ko je svoboda spet pravilo in prepoved izjema

Pravila oživljanja

Aplikacija StopCovid je prostovoljna izbira, ki ne posega v osebne svoboščine.Foto AFP



Virus pod nadzorom

Javno življenje se počasi vrača tudi v Franciji, čeprav zdravstvene krize še ni konec, socialna pa se nemara šele začenja. Danes so vstopili v drugo fazo rahljanja ukrepov, v kateri bo po besedah predsednika vlade»svoboda spet pravilo in prepoved predvsem izjema«.A ker epidemiološka slika ni enako ugodna po vsej državi, je sploh v Pariški regiji, ki je še naprej označena kot oranžno območje, svetovana posebna previdnost, medtem ko morajo biti zunaj metropolitanske Francije oprezni zlasti na otoku Mayotte in v Francoski Gvajani.Druga faza, med drugim, pomeni večinsko vrnitev otrok in mladostnikov v izobraževalni sistem; tudi organizacijo počitniških kolonij po celi državi po 22. juniju; normalni vozni red vlakov, kjer sme biti zaseden samo vsak drugi sedež, skupaj lahko sedijo le družine, in za vse so obvezne maske. Po novem so dovoljene poroke in nič manj premiki po celotnem ozemlju Francije, čezmorskem prav tako, uradni Pariz je, kot je pred dnevi izjavil predsednik vlade, naklonjen rešitvi, da bi 15. junija odprli tudi vse notranje meje EU, ne da bi morali potniki za 14 dni v osamo.Ponovno je zaživelo kulturno življenje, saj so za obiskovalce z maskami odprli vrata vsi muzeji in kulturni spomeniki, deloma in pod jasnimi zaščitnimi pogoji pa tudi gledališča; le v »oranžni« Pariški regiji je odprtje teatrov preloženo na 22. junij, šele takrat bo po vsej državi spet mogoče v kino. Pravil oživljanja javnega življenja je še nič koliko – od danes so odprti tudi bari, restavracije, plaže ... –, skoraj 67-milijonska Francija jih ob vse boljši epidemiološki sliki od 11. maja vzpostavlja previdno in zlagoma, medtem ko naprej objavlja statistiko o okuženih in pokojnih: covidu-19 je doslej podleglo najmanj 18.506 Francozov, 31 smrti so objavili v ponedeljek, ko sta se na intenzivni negi še vedno zdravila 1302 bolnika.Da bi nadzorovali virus in nekako preprečili morebitni drugi val, je še naprej uradno spodbujano delo na daljavo in so vsaj do 21.junija prepovedana javna zborovanja več kot deset ljudi, politika pa je, tako v narodni skupščini kot v senatu, potrdila mobilno aplikacijo StopCovid. Uporabniki pametnih telefonov si jo lahko naložijo zastonj in prostovoljno, njen namen je anonimno ščititi državljane z informiranjem o primerih okužb s koronavirusom ... Skrajna desničarka Marine Le Pen je za France 2 izjavila, da aplikacije ne bo uporabljala, in v svojem kritizerskem slogu okrcala spopadanje vladajoče politike s covid-19. Medtem ko se ta tudi v Franciji vendarle pomirja, se napoveduje socialni nemir: denimo med stavkajočimi delavci v Renaultovi tovarni Choisy, ki bodo zaradi težav avtomobilske industrije in že napovedanega zaprtja obrata izgubili službe.