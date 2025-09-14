Ko kamere zmotijo Izrael: racija pri palestinskem oskarjevcu

Svetovna javnost podrobno spremlja dogajanje v Gazi, toda Izrael ves čas napada tudi palestinska ozemlja na Zahodnem bregu, torej tam, kjer ni Hamasa. Tako so izraelske sile v soboto opravile racijo na domovanju palestinskega oskarjevca Basela Adre in preiskali telefon njegove žene. Vse to so opravili brez naloga za preiskavo, poroča The Guardian.

Ob tem so izraelski naseljenci napadli celotno njegovo vas in ranili dva njegova brata in enega bratranca, je Adra povedal za Associated Press. Ranjene sorodnike je pospremil v bolnišnico, a ko so bili tam, je devet izraelskih vojakov vdrlo v njegov dom. Zasliševali so njegovo ženo, na silo so pregledovali njen telefon, vse to v pričo njune devetmesečne hčerke, na kratko pa so pridržali tudi enega od njegovih stricev.

Adra se domov ni mogel vrniti, saj so vojaki blokirali vhod v vas, obenem se tudi boji, da ga bodo na silo in brez obrazložitve pridržali.

Izraelska vojska je sicer sporočila, da so vdrli v vas, ker naj bi Palestinci metali kamenje in ranili dva izraelska civilista. Zraven so pristavili, da so vojaki še vedno v vasi ter da preiskujejo območje in zaslišujejo ljudi. Ob tem seveda izraelska vojska ni povedala, da ves čas brani izraelske naseljence, ki so na Zahodnem bregu nezakonito, a kljub temu nenehno napadajo starodavne palestinske vasi.

Tovrstno izraelsko nasilje je njun vsakdan. FOTO: Mussa Issa Qawasma/Reuters

Adra je svojo kariero pričel kot novinar in filmski ustvarjalec. Ves čas podrobno spremlja nasilje nezakonitih izraelskih naseljencev v Masafer Jati, južnem delu Zahodnega brega, kjer se je rodil. Lani so napadli tudi Hamdana Balala, ki je prav tako sodeloval pri z oskarjem nagrajenem dokumentarcu Edina zemlja (No Other Land).

Ustvarjalci filma so prepričani, da so ravno zaradi mednarodne prepoznavnosti še pogosteje tarča izraelskega nasilja. Adra je za AP med drugim povedal: »Če naseljence samo snema, pride izraelska vojska, te preganja in preišče tvojo hišo. Celoten sistem je zgrajen tako, da nas napada in prestraši.«

Po sobotni raciji na Adrinem domovanju se je oglasil tudi Juval Abraham, še en režiser nagrajenega filma. »Kar se je zgodilo v Adrini vasi, vidimo znova in znova. Najprej izraelski naseljenci brutalno napadejo palestinsko vas, kasneje pa pride izraelska vojska in napade Palestince.«

Vse to prikazuje tudi film Edina zemlja. Poleg oskarja so prejeli še mnoge druge nagrade, začenši na mednarodnem filmskem festivalu v Berlinu leta 2024. V Izraelu so na film precej jezni, saj prikazuje njegove zločine. Med vojno v Gazi je tako Izrael v obsežnih vojaških operacijah na Zahodnem bregu ubil na stotine Palestincev, povečalo se je tudi število napadov nezakonitih naseljencev na Palestince.