Ko nič ne ostane v družini

New York – Sem vrhunski član kluba knjige meseca, je tvital ameriški predsednik: najprej grdavš Bolton, ta bedasti vojni hujskač, zdaj pa še nečakinja, ki je lastni stari starši niso prenašali!pa je že v prednaročilu prodala skoraj milijon klasičnih in digitalnih izvodov svoje knjige Preveč in nikoli dovolj: kako je moja družina ustvarila najnevarnejšega človeka sveta.Trump ugovarja, da 55-letna hči njegovega pokojnega starejšega brata. ne ve nič o njem, saj naj bi se komaj kdaj videli, grdo lagala pa naj bi tudi o njegovih zanj čudovitih starših. Poleg tega ji očita kršenje zakonov, saj je Mary Trump med poravnavanjem sporov zaradi dediščine podpisala obljubo o nerazkrivanju, protizakonita pa naj bi bila tudi objava predsednikove davčne napovedi, ki jo je že pred časom posredovala časopisu New York Times.Veliko knjig je že bilo napisanih o njem, nekatere dobre, nekatere slabe, in na srečo ali na žalost jih bo objavljenih še več, je modroval republikanski prvak. Ene pa mu lahko tudi bolj škodijo od drugih in Maryjina knjiga se kar šibi od neprijetnih, skoraj žolčnih navedb, prav tako intervjuji, ki jih daje po njenem izidu. Med odraščanjem je bilo zanjo normalno, da je v družini Trump poslušala rasistične zmerljivke, kot je »beseda na n«, je povedala časopisu Washington Post, tudi sam predsednik pa je po njenem prepričanju »jasno rasist« zaradi svoje družine in zaradi političnih motivacij. »Čim bolj razdvajajoče!« je ocenila odvzemanje otrok od staršev na ameriških južnih mejah.Kritiki jo obtožujejo slepega sovraštva do strica, potem ko je njen oče Freddy pri komaj dvainštiridesetih letih umrl zaradi posledic alkoholizma, nečakinja pa za to dolži vso družino, še posebej bolj privilegiranega brata. Mary Trump je v svoji knjigi preživele otroke Freda st. obtoževala, da so ga v času njegovih zdravstvenih težav prepričali o spremembi oporoke in tako oškodovali njo, njenega brata in njegovega hudo prizadetega sina. A so se sorodniki očitno pogodili inje povedal, da strici in teta pomagajo pri milijonskih stroških za nego zdaj 21-letnega sina.Mary Trump pa niti namigi, da se je tudi sama okoristila z družinskim denarjem, niso ustavili. Stari oče Fred je bil po njenih besedah antisemit in njen oče Freddy naj bi se v mladosti prav zaradi tega včlanil v tradicionalno judovsko bratovščino, sama pa zaradi strahu pred neodobravanjem družini dolgo ni zaupala svoje partnerke. Celo poroka predsednikove hčerkes sinom judovske družineje ni prepričala.Kljub sovraštvu do predsedniškega strica je leta 2017 obiskala Belo hišo in se tam fotografirala za mizo Resolute. Novembra pa bo vendarle volila za, tako kot je leta 2016 za. Očitno upa, da bo svojemu predsedniškemu sorodniku povzročila čim več škode, in ima zanj eno samo besedo: »Odstopi!« Če bo morda vendarle še enkrat zmagal, pa pravi, da se bo umaknila na Karibe, dotlej pa se veseli večje gledanosti enega od njenih televizijskih intervjujev od Trumpovega sna Fox News.