  • Delo mediji d.o.o.
    Rubrike
    Podkasti
    E-novice
    Naročnine
    Metering

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Sobotna priloga

    Nedelo

    Nedeljski izleti

    D podkasti

    Tiskane izdaje

    English

    Dober dan!

    Hitre povezave
    Moje naročnineNaročila
    Svet

    Ko populisti pridejo na oblast, sledi napad na sodstvo

    Institucije je po besedah izrednega profesorja Damirja Banovića mogoče zaščititi z nadnacionalnimi mehanizmi oziroma družbenim aktivizmom.
    Damir Banović, izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Sarajevu, je opozoril, da sodstvo ne bi smelo biti ultimativni varuh demokracije, temveč bi morali parlamenti kot demokratično izvoljeni organi nositi glavno odgovornost za zaščito političnih pravic. FOTO: Marko Feist
    Galerija
    Damir Banović, izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Sarajevu, je opozoril, da sodstvo ne bi smelo biti ultimativni varuh demokracije, temveč bi morali parlamenti kot demokratično izvoljeni organi nositi glavno odgovornost za zaščito političnih pravic. FOTO: Marko Feist
    Jure Kosec
    5. 3. 2026 | 16:00
    4:29
    A+A-

    Najnovejši gost podkasta, ki ga medijska hiša Delo pripravlja v okviru projekta Družbene vede za demokracijo oziroma SOS4Democracy, je bil Damir Banović, izredni profesor na Pravni fakulteti Univerze v Sarajevu. Pogovor je bil osredotočen na vlogo sodne veje oblasti pri zaščiti demokracije ter na vprašanje, kaj storiti v primerih, ko je sodstvo samo ­tarča napada.

    V številnih zahodnih družbah, pa tudi na Zahodnem Balkanu, ki ga sogovornik najbolje pozna, opažamo povečanje iliberalnih tendenc. Te se ne kažejo nujno v klasičnih oblikah totalitarizma, temveč tudi v subtilnejših oblikah populizma. Politične stranke z avtoritarnimi elementi uporabljajo demokratične mehanizme, da pridejo na oblast, nato pa postopoma razgrajujejo institucije, je pojasnil sogovornik. Pri tem se močno opirajo na vzbujanje strahu, povezanega z gospodarskimi krizami, pandemijami ali varnostnimi vprašanji.

    »Vsakič, ko populistična stranka zmaga na volitvah, sledi napad na sodstvo,« je v pogovoru opozoril Banović. »To se je zgodilo na Madžarskem, zlasti v zvezi z ustavnim sodiščem. To se je zgodilo tudi v Turčiji.«

    image_alt
    Bosna v negotovosti čaka na naslednje dejanje Milorada Dodika

    Če je ogrožena neodvisnost sodne veje oblasti, jo je po Banovićevi oceni mogoče zaščititi na dva načina: z nadnacionalnimi mehanizmi oziroma družbenim aktivizmom. V evropskem prostoru igra pomembno vlogo evropsko sodišče za človekove pravice, poleg tega tudi Združeni narodi, Organizacija za varnost in sodelovanje v Evropi in beneška komisija, ki je del Sveta Evrope. Drugi pomemben način za zaščito neodvisnosti sodstva so protesti, kar je razvidno v primeru Turčije in Madžarske, navsezadnje pa tudi pri študentskih protestih v Srbiji.

    Banović je opozoril, da sodstvo ne bi smelo biti ultimativni varuh demokracije, temveč da bi morali parlamenti kot demokratično izvoljeni organi nositi glavno odgovornost za zaščito političnih pravic. »Lahko si predstavljamo svet, v katerem bi sodstvo moralo imeti zadnjo besedo pri varovanju političnih pravic. Toda ne verjamem, da bi to bila najboljša rešitev.« Kot boljšo alternativo je izpostavil krepitev politične kulture, kakovostnih medijev in zanašanje na preverjena dejstva.

    Naslednja velika preizkušnja po odstavitvi Dodika

    Del pogovora je bil namenjen tudi razmeram v Bosni in Hercegovini po lanski odstavitvi Milorada Dodika s položaja predsednika Republike Srbske. Po Banovićevem mnenju so državne institucije s postopkom proti nacionalistu dosegle simbolno zmago. Čeprav je Dodik dolgo zanikal legitimnost pravosodnih institucij na zvezni ravni, je s sprejetjem sodbe priznal njihov obstoj. Njegovi odstavitvi so sledile nove volitve.

    »Obstaja veliko blokad iz različnih razlogov,« je pojasnil sogovornik. »In potem izgubimo en, dva, tri mesece in na neki točki je leto naokoli.« FOTO: Marko Feist
    »Obstaja veliko blokad iz različnih razlogov,« je pojasnil sogovornik. »In potem izgubimo en, dva, tri mesece in na neki točki je leto naokoli.« FOTO: Marko Feist

    Naslednja velika preizkušnja, ki čaka institucije Bosne in Hercegovine, je po Banovićevih besedah povezana s procesom evropske integracije oziroma pomanjkanjem enotnosti o poti države v EU. BiH je federativna država s konsenzualnim modelom odločanja, po katerem sta za ključne odločitve nujna široka večina ali soglasje. To pogosto vodi v blokade in zamude. Proces sprejemanja evropske zakonodaje se zato upočasnjuje, politična odgovornost pa ostaja razpršena.

    »Obstaja veliko blokad iz različnih razlogov,« je pojasnil sogovornik. »In potem izgubimo en, dva, tri mesece in na neki točki je leto naokoli.«

     

    / Foto Delo
    / Foto Delo
    Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

    Projekt je prejel sredstva iz programa Evropske unije za raziskave in inovacije Horizon Europe (št. pogodbe 101119678). Izražena stališča in mnenja pripadajo avtorju in ne odražajo nujno stališč in mnenj Evropske unije ali Evropske izvajalske agencije za raziskave (REA). Zanje ne moreta biti odgovorna niti Evropska unija niti organ, ki financira akcijo.

    Sorodni članki

    Premium
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran

    Putin obsodil atentat na Hameneja, Kitajsko skrbi usoda njenih interesov

    Ruski in kitajski predstavniki so se pričakovano ostro odzvali na ameriško-izraelski napad na Iran.
    Boris Čibej, Zorana Baković 1. 3. 2026 | 12:48
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran

    Kdo je bil iranski vrhovni verski voditelj?

    Obdobje vladavine ajatole Alija Hameneja so zaznamovali omejevanje političnih svoboščin, zatiranje opozicije ter obsežen nadzor nad javnim življenjem.
    28. 2. 2026 | 22:32
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Napad na Iran

    Grošelj za Delo: Izbruh regionalne vojne bi najbolj prizadel Evropo

    Stopnjevanju izraelsko-ameriških napadov bo sledilo tudi stopnjevanje iranskih protiudarov, ocenjuje obramboslovec.
    Jure Kosec 28. 2. 2026 | 16:38
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Štiri leta vojne v Ukrajini

    Nobelovka Oleksandra Matvičuk: Alternative ni, če omagamo, bomo ubiti

    S pogajanji so Rusi dobili proste roke za stopnjevanje napadov, je v intervjuju za Delo opozorila soprejemnica Nobelove nagrade za mir leta 2022.
    Jure Kosec 21. 2. 2026 | 05:00
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vračanje s kriznih žarišč

    Evakuacije Slovencev spremlja tudi Sova, na poti še četrto letalo

    Tri skupine slovenskih potnikov so se vrnile s kriznih žarišč. Opoldne na letališču Brnik pričakujejo še tretjo skupino.
    Simona Bandur 4. 3. 2026 | 09:43
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Vredno branja

    Washington trdi, da so preprečili poskus atentata Irana na Trumpa

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    4. 3. 2026 | 06:08
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    Spremljamo dogajanje

    V živo:      V živo: Iran: Države EU bodo za svoj molk prej ali slej plačale ceno

    Spremljamo aktualno dogajanje, povezano z napadom Izraela in ZDA na Iran.
    5. 3. 2026 | 06:31
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Od srede do srede

    Markeš: Trump je copata sionistov

    Delova komentatorja Ali Žerdin in Janez Markeš sta tokrat govorila o ameriško-izraelskem napadu na Iran in o notranji politiki.
    4. 3. 2026 | 16:48
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Vid za naslednjih 30 let: kdaj na lasersko operacijo dioptrije

    Če se vam zdi, da se je vaša dioptrija po letih spreminjanja končno ustalila, ste morda prav v obdobju, ko je smiselno razmisliti o trajni korekciji vida.
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 15:14
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Teniški komolec: napredno zdravljenje s fizioterapijo

    Teniški komolec še zdaleč ne prizadene samo teniških igralcev, pravzaprav velja za najpogostejši vzrok za bolečino na zunanji strani komolca.
    3. 3. 2026 | 08:40
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Nacionalni dan branja         

    Čemu brati v oglušelem času?

    O branju, kot ga doživljamo učitelji slovenščine na Gimnaziji Poljane
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 13:45
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Polnjenje službenih vozil doma? Spoznajte sistem, ki je navdušil zaposlene

    Primer Zavarovalnice Generali kaže, kako podjetje poveže elektrifikacijo voznega parka, domače polnjenje zaposlenih in centralno upravljanje infrastrukture.
    3. 3. 2026 | 09:14
    Preberite več
    Ne spreglejte
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Energetske prenove stavb

    Energetska prenova ni strošek, ampak naložba

    Celovite prenove javnih in poslovnih stavb praviloma prinesejo od 30 do 60 odstotkov nižjo skupno rabo energije.
    Marjana Kristan Fazarinc 28. 2. 2026 | 06:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Gradbeništvo

    Energetska prenova ne koristi, če zatohlost rešujemo s prepihom

    Tri četrtine stavb v Evropi energetsko ni učinkovitih, sanacij je minimalno število, še te so pogosto neustrezne.
    Milka Bizovičar 28. 2. 2026 | 05:30
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    Tehnološki velikani

    Evropa pred izbiro: digitalna suverenost ali digitalna kolonija?

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več

    Več iz teme

    demokracijaBosna in Hercegovinazahodni balkanDamir BanovićSOS4Democracypodkastsos4democracy

    Komentarji

    Število komentarjev: 0
    Komentirajo lahko le prijavljeni uporabniki z aktivno naročnino.

    VEČ NOVIC
    Novice  |  Črna kronika
    Ljubljana

    Neuradno: V Fužinah ustrelili moškega

    Na policijski upravi Ljubljana so nam povedali le, da intervencija še poteka. Da so policisti ustrelili moškega, niso ne potrdili ne zanikali.
    5. 3. 2026 | 17:16
    Preberite več
    Magazin  |  Svet so ljudje
    Evrovizija

    Polfinale v San Marinu: bo državo zastopal kateri od treh slovenskih izvajalcev?

    Na današnjem predizboru za sobotni finale bodo nastopili Maraaya, Luka Basi in Luka Cvetičanin.
    5. 3. 2026 | 16:56
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Putin jim obljublja energente, če ostanejo »zanesljivi partnerji«

    V Budimpešti in Bratislavi so prepričani, da Kijev iz političnih razlogov preprečuje pretok ruske nafte prek svojega ozemlja.
    Boris Čibej 5. 3. 2026 | 16:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Študij

    V Ljubljani bodo gradili nov študentski dom

    Poleg prvega študentskega doma po dveh desetletjih, bodo gradili tudi novo Fakulteto za strojništvo.
    5. 3. 2026 | 16:46
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    SOS4Democracy

    Ko populisti pridejo na oblast, sledi napad na sodstvo

    Institucije je po besedah izrednega profesorja Damirja Banovića mogoče zaščititi z nadnacionalnimi mehanizmi oziroma družbenim aktivizmom.
    Jure Kosec 5. 3. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Premium
    Novice  |  Svet
    Vojna v Ukrajini

    Putin jim obljublja energente, če ostanejo »zanesljivi partnerji«

    V Budimpešti in Bratislavi so prepričani, da Kijev iz političnih razlogov preprečuje pretok ruske nafte prek svojega ozemlja.
    Boris Čibej 5. 3. 2026 | 16:56
    Preberite več
    Novice  |  Slovenija
    Študij

    V Ljubljani bodo gradili nov študentski dom

    Poleg prvega študentskega doma po dveh desetletjih, bodo gradili tudi novo Fakulteto za strojništvo.
    5. 3. 2026 | 16:46
    Preberite več
    Novice  |  Svet
    SOS4Democracy

    Ko populisti pridejo na oblast, sledi napad na sodstvo

    Institucije je po besedah izrednega profesorja Damirja Banovića mogoče zaščititi z nadnacionalnimi mehanizmi oziroma družbenim aktivizmom.
    Jure Kosec 5. 3. 2026 | 16:00
    Preberite več
    Predstavitvene vsebine
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Kaj se skriva v najbolj razviti srbski občini?

    Občina Inđija spada med najbolj razvite občine v Srbiji.
    Promo Delo 1. 10. 2025 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    LIKE partner

    Mesto prihodnosti in najuspešnejša greenfield naložba v regiji

    Luštica Bay je z leti postal najbolj zaželen naslov v Črni gori, zlasti zaradi vizije integriranega mesta.
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 08:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Kultura, ki oblikuje turistično podobo Bele krajine

    Prenovljeni grad, kulturni dom in Spominska hiša Otona Župančiča soustvarjajo kulturno zgodbo Črnomlja. Kultura tu živi v vsakdanu, povezuje ljudi in je razlog za obisk.
    Promo Delo 27. 2. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Špan – trgovec leta 2025

    Podjetje Špan je v letu 2025 prejelo priznanje trgovec leta za blagovno znamko Volkswagen Gospodarska vozila.
    Promo Delo 3. 3. 2026 | 08:10
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Verona Garden Resort v Tivtu – novo poglavje prestiža

    Kjer se arhitektura, narava in sodobna življenjska filozofija zlijejo v popolno ravnovesje.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Vojvodina - vaša avantura v sproščenem ritmu se začne tukaj

    Promo Delo 28. 2. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Debelost je bolezen. Začne se z razumevanjem, nadaljuje z zdravljenjem

    Po podatkih Atlasa debelosti 2025 (World Obesity Atlas 2025) bo do leta 2030 imelo 949.000 odraslih v Sloveniji visok indeks telesne mase (ITM).
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:29
    Preberite več
    Promo
    Delov poslovni center  |  Gradbeništvo
    Vredno branja

    Zanimanje kupcev presega običajna pričakovanja

    Ko razmišljamo, kje bi si ustvarili (nov) dom, se vse pogosteje spogledujemo z manjšimi mesti, kjer je več miru, več zelenja in je vsakdan malce preprostejši.
    5. 3. 2026 | 09:36
    Preberite več
    Delov poslovni center  |  Mobilne tehnologije
    TEHNOLOŠKI VELIKANI

    Telekom Slovenije vključen v strateško odločitev, kdo bo imel nadzor

    Evropa gradi svoj veliki jezikovni model kot temelj digitalne suverenosti. Slovenci smo zraven.
    27. 2. 2026 | 14:00
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    93 let inovacij in vizije

    Novi Sad kot regionalno agrarno središče

    Mednarodni kmetijski sejem že več kot devet desetletij presega okvire klasične sejemske prireditve ter se uveljavlja kot institucija trajne vrednosti in platforma, na kateri se določajo smernice razvoja sodobnega kmetijstva.
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 16:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Generacija+
    Vredno branja

    Tišina, o kateri se še vedno premalo govori

    Perimenopavza je naravno življenjsko obdobje nekaj let pred zadnjo menstruacijo, ki označuje začetek prehoda iz rodne dobe v menopavzo.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:39
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    KRAGUJEVAC

    Tam, kjer zgodovina dobi ritem sodobne Šumadije

    Ne glede na to, ali ste ljubitelj zgodovine, arhitekture, festivalski nomad ali preprosto iščete nov kotiček Balkana, ki ga še niste raziskali – Kragujevac vas čaka.
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 10:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    LIKE partner

    Jagodina – vodilna destinacija srbskega turizma

    Potoval sem po vsem svetu, a Jagodine nisem nikjer našel.﻿
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 11:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa smiselna rekonstrukcija oziroma zašitje?

    Kdaj je ob poškodbi meniskusa dovolj konservativno zdravljenje in kdaj je smiselna artroskopska operacija ali zašitje meniskusa?
    Promo Delo 2. 3. 2026 | 10:25
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Vredno branja

    Več kot tri stoletja dolga zgodba na strmih pobočjih gore Garač

    Na strmih pobočjih gore Garač vinska trta družine Velimirović že več kot tri stoletja tiho, a vztrajno pripoveduje svojo zgodbo.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Zanimivosti
    Vredno branja

    IKEA po petih letih v Sloveniji: kaj se je najbolj prijelo med kupci?

    Kupci ostajajo zvesti praktičnosti, trajnosti in dolgoročnim rešitvam za dom, še posebej v kuhinji in pri shranjevanju.
    4. 3. 2026 | 14:46
    Preberite več
    Promo
    Zgodbe  |  Več kot potovanje
    Vredno branja

    Vse več potnikov izbere vlak

    Pri nas vse več ljudi za svoje poti izbere vlak. V letu 2025 so Slovenske železnice prepeljale 20,9 milijona potnikov.
    Promo Delo 4. 3. 2026 | 08:53
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    LIKE partner

    Vrnjačka Banja: kraj, kamor se vedno znova vračate

    Če obstaja destinacija, ki vas zna upočasniti, povrniti ravnovesje in hkrati ponuditi dovolj razlogov, da vsak dan doživite drugače, potem je to Vrnjačka Banja.
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 14:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Sophie's Beauty Line

    Luksuz brez kompromisov

    Razvoj blagovne znamke se je začel z odprtjem prvega salona v Budvi v okviru franšize Pro Nails, temu pa je sledila ustanovitev prvega salona Sophie's Beauty Line v Podgorici.
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 20:30
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Huma Kotor Bay

    Sodobni ritem Sredozemlja

    Človeška izkušnja, ki resnično povezuje.
    Promo Delo 28. 2. 2026 | 18:30
    Preberite več
    Promo
    Magazin  |  Avtomobilno
    Vredno branja

    Ko družina, pes in avtomobil najdejo skupni ritem

    Ko se družina z dvema otrokoma in zlatim prinašalcem odpravi na pot, mora biti avtomobil več kot prevoz. Jaecoo 5 ponuja prostor in udobje za vse člane odprave.
    5. 3. 2026 | 10:46
    Preberite več
    Promo
    Gospodarstvo  |  Like
    Novi Sad

    Novi Sad: Tam, kjer ima življenje najlepši ritem

    Novi Sad je mesto, ki vas uči upočasniti in uživati v vsakem dihu. Umeščen med Donavo in Fruško goro je idealno zatočišče za družine in ljubitelje zgodovine, ki iščejo mir baročnih ulic in toplino vojvodinskih salašev. Leta 2026 naziv evropsko mesto športa le potrjuje njegovo predanost zdravju kot življenjskemu slogu.
    Promo Delo 1. 3. 2026 | 18:30
    Preberite več

    Novice

    SlovenijaLokalnoSvetZnanotehOkoljeČrna kronika

    Gospodarstvo

    NoviceNova gospodarska politikaLikeNextKarieraAvstrijska KoroškaPoslovne finance

    Delov poslovni center

    GradbeništvoIzvoznikiKapitalski trgiZdravjeEnergetikaPodjetniške zvezdeŠportMobilne tehnologijeNepremičnine

    Šport

    NogometKošarkaLuka DončićZimski športiSkokiKolesarstvoDrugoŠport zasebnoŠportne stave

    Kultura

    GlasbaFilm & TVOderKnjigaOceneVizualna umetnostKresnikRazno

    Mnenja

    KomentarjiKolumneGostujoče peroPisma bralcevOd srede do srede

    Magazin

    Svet so ljudjeZanimivostiPotovanjaKulinarikaVikendAvtomobilnoDobro jutroGeneracija+KarikaturaUčitelj sem!

    Nedelo

    Nedeljski izleti
    Facebook
    Instagram
    X (Twitter)
    Tik Tok
    LinkedIn
    YouTube
    Google Play badgeApple AppStore badge
    O podjetjuUredništvoOglaševanjeMali oglasiOsmrtniceSporočite nam namigEnglish
    Politika varstva zasebnostiPogoji uporabePiškotkiCopyright © Delo 2026. Vse pravice pridržane.Financira EU, logo