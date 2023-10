Ko postane književnost »nevarna«, je v nevarnosti svoboda

V nadaljevanju preberite:

V začetku je bila beseda. In na koncu je bila beseda. In na sredini. Zgoraj, spodaj, levo, desno – povsod so besede, besede, besede. Toliko jih je, da iz njih nastaja globoka tišina. Tišina brez začetka in konca. V Janezovem evangeliju piše: »Beseda je bil Bog.« Pa vendar, zakaj ne bi namesto svetega pisma brali Laozija in njegov Dao de jing? »Pot, po kateri se da hoditi, ni nespremenljiva pot. Ime, ki ga je mogoče imenovati, ni nespremenljivo ime.« Beseda je bila sprememba v molku in pravilnosti delovanja. »Vse je po njej postalo in brez nje ni nič postalo, kar je postalo,« pravi evangelij. »Tisto, kar je brez imena, je začetek neba in zemlje, tisto, kar se imenuje mati, je začetek vsega,« nadaljuje Laozi.