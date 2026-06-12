Ko reprezentanca postane talec vojne

Ko so se člani iranske reprezentance izkrcali v mehiškem obmejnem mestu Tijuana, kamor so zaradi pritiska ZDA premaknili svojo bazo za trening, ki bi morala biti v Teksasu, so na zavihku svoje obleke nosili broško z oznako #168. To je bilo število žrtev ameriškega letalskega napada na dekliško osnovno šolo Tajebeh v mestu Minab na jugu Irana prvi dan ameriško-izraelske vojne proti Iranu (28. februarja).

Iranska reprezentanca bo prvo tekmo – z izbrano vrsto Nove Zelandije – igrala v torek v Los Angelesu, kamor bodo iranski nogometaši skladno z omejenim vizumskim dostopom prispeli na dan tekme in takoj po tekmi odpotovali nazaj v Mehiko. Tak – športno izjemno nepravičen – protokol bo veljal za vse tri iranske tekme v skupini G (z Egiptom v Seattlu in z Belgijo znova v Los Angelesu). Iranski nogometaši v Tijuani bivajo v strogo varovanem športnem kompleksu, v katerem imajo na voljo le eno igrišče z naravno travo.