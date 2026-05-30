Ko robot postane nadzornik

»Bil je mož, ki je tukaj pri nas pred dvesto leti – bil pa je prerok in ni nikoli slišal za Kitajsko – dejal, da bodo prišli ljudje z vzhoda, rumenopolti ljudje, ki bodo zavladali svetu in pili vodo iz reke Morave. To je srbska reka.«

Tako je leta 2014 o prihodnosti razmišljal takratni predsednik Srbije Toma Nikolić, in to v pogovoru s takratnim kitajskim premierom Li Keqiangom. Ta je poslušal svojo prevajalko, ki je skrbno prevedla vsako besedo, in se očitno na vso moč trudil, da bi ostal zbran, da bi prikril izraz začudenja in gnusa ter pravilno presodil, ali je bil to velik kompliment, izrečen sredi Beograda, ali globoka žalitev, vpletena v »prerokbo« in, če smo povsem iskreni, začinjena z nenaklonjenostjo pripadnikov srbske desnice do Kitajske, o kateri tudi sami niso vedeli kaj več od Tarabićev, kot sta se pisala stric in nečak, »preroka« z Morave.

Nikoli ne bom pozabila Li Keqiangovega smeha, s katerim je deloma ublažil svoj odgovor: »Mislimo, da daje vsaka država, pa naj bo na vzhodu ali zahodu, svoj prispevek k svetovni civilizaciji. Mi bomo skupaj pili vodo iz Morave in Donave … in evropske države, vključno s Srbijo, so dobrodošle na Kitajskem, kjer lahko skupaj pijemo vodo iz reke Jangce.«

Ta smeh je v resnici izviral iz njegovega nelagodja zaradi gostiteljeve neumnosti. Li je bil takrat drugi mož v hierarhiji moči azijske sile, v Beogradu pa se je mudil na zasedanju zdaj že propadlega projekta »17+1«, v katerem je bilo zbranih 17 držav srednje in jugovzhodne Evrope ter LR Kitajska. Aleksandar Vučić je takrat pravkar začel mandat kot predsednik vlade.

Te, tako imenovane kremnanske prerokbe (poimenovane po vasi Kremna, v kateri so živeli Tarabići) sem se spomnila, ko sem gledala, kakšen sprejem so Vučiću v kitajskem mestu Jiaxing priredili humanoidni roboti. Pozdravili so ga v srbskem jeziku, nato pa napovedali, da bodo v imenu velikega prijateljstva odplesali moravsko kolo.

Nihče ne more z gotovostjo reči, ali so strokovnjaki iz razvojnega centra v tem »mestecu« z 1,5 milijona prebivalci tradicionalni srbski ples iz doline reke Morave namenoma izbrali predvsem zato, da bi Vučića spomnili na »prerokbo« o »rumenopoltih ljudeh«, še težje pa je ugotoviti, ali je srbski predsednik razumel to sporočilo, kajti on je nenehno obseden samo sam s seboj.

Z roboti je takoj našel skupno lastnost – »samo oni me lahko premagajo v delu brez predaha«, je dejal in zloslutno dodal, da bi bila to najboljša delovna sila tudi za Srbijo, ker roboti ne zahtevajo ne povišanja plač ne letnega dopusta in ne potrebujejo prostih dni ob koncu tedna.

Na kratko rečeno, srbski predsednik je v androidih videl nadomestilo za tisto, kar ga najbolj moti – ljudstvo države, ki jo vodi. Še zlasti so mu odveč tisti pripadniki ljudstva, ki se v stotisočih udeležujejo demonstracij in zahtevajo njegov odhod z oblasti, in to zaradi korupcije sistema, odvzemanja dostojanstva državljanom, uničevanja pravnih institucij in kraje prihodnosti generacijam, ki šele začenjajo samostojno življenje.

Vučić je Kitajcem ponudil Srbijo kot evropsko postojanko za kitajske robote. O tem se že dolgo govori. Če bi sodili po tem, kar je bilo ta teden mogoče videti med bivanjem srbskega predsednika na Kitajskem, bo Srbija postala prvi center humanoidne robotike na evropskih tleh, v katerem bosta kitajski družbi Minth in Agibot izdelovali robote, opremljene z umetno inteligenco.

Velika predstavitev pametnih robotov je predvidena za Expo 2027, ki bo potekal v Beogradu. Vučić je seveda vso to zgodbo spremenil v slavospev samemu sebi. Kitajcem je pojasnil, da je on »vedno sanjal samo velike stvari« in da se mu zdaj na veliko uresničujejo sanje, kitajski predsednik Xi Jinping pa mu je s podelitvijo reda prijateljstva, najvišjega priznanja, ki ga Kitajska podeljuje tujim državljanom, pomagal pri tem, da je svoj celotni obisk azijske sile spremenil v nekakšen veliki egotrip.

Tako ima zdaj Kitajska še bolj na široko odprta vrata, da na Balkanu – na meji z EU – zgradi svoj mali politično-ekonomski laboratorij, v katerem bo proučevala, v kolikšni meri bi se lahko obdržala povezava med najsodobnejšo, skorajda futuristično tehnologijo in zaostalim, lahko bi celo rekli, nevarno gnilim političnim sistemom.

Sindikat robotov?

Uslužbenec v neki tehnološki družbi v mestu Hangzhou, od katerega je zgoraj omenjeno mesto Jiaxing oddaljeno samo 87 kilometrov, je po štirih letih, ko je delal kot kontrolor velikih jezikovnih modelov, ki so jih uporabljali v izdelkih z umetno inteligenco, postal odvečna delovna sila, ker je njegovo delo povsem enako dobro lahko opravljala UI.

Delodajalec mu je ponudil, da lahko ostane v podjetju, a na nižjem delovnem mestu in s plačo, ki bi bila za 40 odstotkov nižja. Ko je to ponudbo zavrnil, je dobil odpoved. Tožil je podjetje in okrožno sodišče v Hangzhouju je prejšnji mesec razsodilo v njegovo korist. Ne, družba ga ne bi smela zamenjati z umetno inteligenco, je zapisano v razsodbi. Zato mu mora izplačati odškodnino v znesku 260.000 juanov (33.000 evrov), kolikor bi sicer znašala njegova enoletna plača.

Ta primer še vedno vzbuja pozornost kitajske javnosti. In to tako zaposlenih kot delodajalcev, kajti v velikem valu robotizacije, ki ga je prav Kitajska sprožila kot sodobni trend preoblikovanja skorajda vsega v poslovanju in proizvodnji, se tako eni kot drugi zelo zavzemajo za svoje pravice v novih okoliščinah.

»Razvoj tehnologije umetne inteligence bi bilo treba uporabljati za osvoboditev dela, za promocijo zaposlovanja in izboljšanje življenjskih razmer,« piše v razsodbi sodišča. »Zakon o delu delodajalcu dopušča, da uvede tehnološke spremembe in dvigne dejavnost na višjo raven, vendar bi moral ob tem prav tako upoštevati varstvo zakonitih delavskih pravic in interesov.«

Kitajska vlada se je tako v primerih, ko je njihovo delovno mesto ogrozila UI, že tretjič postavila na stran zaposlenih. Kajti čeprav je Kitajska avtoritarna država, in to znova na samem robu diktature, ki jo partijski in državni voditelj Xi Jinping oživlja petdeset let po smrti Mao Zedonga, bi bilo množično nezadovoljstvo delavcev velik problem za Komunistično partijo.

Veliki tehnološki skok naprej, ki ga Xi izvaja z vrtoglavo hitrostjo, je od zunaj videti spektakularno, gledano od znotraj pa je to zelo tvegana poteza v razmerah, v katerih je okoli 17 odstotkov mladih brezposelnih in v katerih je moralo več kot 200 milijonov delavcev sprejeti slabše plačana dela od tistih, ki so jih opravljali do nedavnega, in to preprosto zato, ker na trgu delovne sile na določeni ravni kvalifikacij vlada ostra konkurenca.

Razsodba okrožnega sodišča v Hangzhouju, glavnem mestu pokrajine Zhejiang, bi pravzaprav morala biti model za reševanje podobnih sporov, glede katerih se kitajska vlada boji, da jih bo sčasoma samo še več. V proizvodnji in dostavi hrane je UI že občutno zamenjala človeka. Leta 2024 je bilo v kitajskih tovarnah že več kot dva milijona robotov, v Šanghaju pa družba Meituan dostavlja več kot tisoč obrokov naročene hrane na dan, in to z malimi roboti, ki to delo opravljajo hitreje kot ljudje.

Po vsem svetu potekajo polemike o tem, kako preprečiti, da bi UI ugasnila delovna mesta, še preden se bodo odprla nova področja, na katerih se bodo pojavile priložnosti za zaposlovanje. Sodne razsodbe in denarna nadomestila zagotovo ne bodo ustavili tega trenda, ki ga že izvajajo tehnološke družbe, kot je Meta, ki je nedavno odpustila 8000 ljudi.

Delavski sindikati so seveda zaskrbljeni, pa tudi zmedeni, kajti roboti niso nič več samo orodje, temveč so vse pogosteje sodelavci, nadzorniki, včasih celo menedžerji. Vsekakor so zdaj prav roboti tisti, ki danes določajo tempo dela. To pomeni, da morajo biti tudi del kolektivne pogodbe in seveda predmet pogajanj.

Sindikati danes niso samo pred situacijo, v kateri lahko roboti zamenjajo človeka na delovnem mestu, ampak so se znašli v položaju, v katerem roboti korenito spreminjajo pogoje, pod katerimi bo človek delal. Postavlja se ključno vprašanje, kako zaščititi ne samo delovna mesta, temveč tudi delavske pravice, da pa pri tem sindikalizem in spoštovanje človekovih in delavskih pravic ne bi postala utež v konkurenčnosti in zavora v tehnološkem napredku.

Kako plesati kolo s kitajskimi roboti?

Ko je Xi Jinping Aleksandru Vučiću podelil red prijateljstva, se je moral ta skloniti skoraj v pravem kotu, da mu je lahko 20 centimetrov nižji kitajski predsednik (Vučić je visok 199, Xi pa 180 centimetrov) okoli vratu nadel brokatni trak z zlato-modro medaljo. To je bilo videti napol smešno in napol simbolično.

Ob vseh časteh, s katerimi so srbskega predsednika obsipavali med petdnevnim bivanjem na Kitajskem, je namreč največji vtis pustilo prav njegovo globoko sklonjeno telo pred vladarjem, ki zdaj določa pot Srbije proti EU, in to veliko bolj, kot bi to lahko počel ruski predsednik Vladimir Putin.

Način, na katerega je Kitajska prisotna v Srbiji, je ne le odsev kompatibilnosti med dvema avtoritarnima režimoma, temveč hkrati predstavlja vse težave, s katerimi se mora EU resno spoprijeti pri opredeljevanju svojih odnosov z azijsko silo, pa tudi s preostalim delom evropske celine, ki še ni znotraj njenih meja.

Prav v času, ko je Vučić zapuščal Kitajsko, se je v Bruslju začel pomemben sestanek komisarjev EU, posvečen bodoči politiki do Pekinga, in to v luči velikega evropskega primanjkljaja v blagovni izmenjavi s Kitajsko, predvsem pa vzdušja nemoči v poskusih evropske industrije, da bi se v konkurenci s kitajskimi družbami obdržala na nogah.

Rezultat sestanka v času, ko končujem to kolumno, še ni znan, zdi pa se, da je EU na robu trgovinske vojne s Kitajsko, ki ji je tega istega dne zagrozila s preiskavo o protidiskriminaciji in varnosti dobavne verige, če bodo v Bruslju sprejeli protekcionistične ukrepe.

»Protekcionizem bo samo škodil interesom porabnikov EU in zmanjšal konkurenčnost industrij EU,« je izjavila tiskovna predstavnica kitajskega zunanjega ministrstva Mao Ning. »Resnična nevarnost, ki grozi EU, ni čezmerna kitajska proizvodnja, temveč pomanjkanje inovacij in zaprtost evropskega trga,« pišeta Di Dongsheng in Xu Zhengyuan, profesorja na pekinški univerzi Renmin, v dolgi analizi problemov, ki so postali nepremostljivi v »strateških« odnosih, zgrajenih na iluziji o evropski premoči v primerjavi s Kitajsko.

Ko je pred petkovim sestankom organizacija za človekove pravice Human Rights Watch pozvala EU, naj v srce svoje politike do Kitajske umesti človekove pravice, je to sprva zazvenelo kot glas iz prejšnjega stoletja. A če pogledamo malo bolje, se je vse začelo prav s tem.

S tem, da so Evropejci sprejeli kitajsko kršenje delavskih pravic, zaradi česar je bilo še kako donosno proizvodnjo preseliti na Kitajsko, uvažati poceni kitajske izdelke, konec koncev pa se na to državo opreti kot na največjega (če ne edinega) dobavitelja redkih zemelj, ki se jih tam izkopava brez kakšnega posebnega upoštevanja katastrofalnih posledic za zdravje ljudi in okolja.

Nobeden od sedanjih problemov v odnosih med EU in Kitajsko se ni pojavil nenadoma. Vsi ti problemi so tukaj že od samega začetka. Le da se je pred samo desetletjem in pol zdelo, da Evropa vodi kólo, ki se mu poskuša pridružiti Kitajska. Evropejci so pozabili pomembno stvar: človekove in delavske pravice so univerzalna vrednost človeštva.

In nikakor ni mogoče kupiti para športnih copat, izdelanih v razmerah, ki niso vredne človeškega dostojanstva, ne da bi z njimi prišel tudi znoj tistih, ki so za svoje delo plačani desetkrat manj od zneska denarja, ki ga nezaposleni Evropejec dobi v obliki socialne pomoči. Zdaj se stvari obračajo v nasprotno smer. In za to je še najmanj kriva Kitajska.