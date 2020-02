Ko se najstnica znese nad religijo

Da otroci in mladi vdirajo v kaotični odrasli svet, ni nič novega, le čudimo se vedno znova. Sodobno Francijo je – a ne le družbeno in medijsko, ampak tudi politično – za hip stresla afera Mila in jo zbegala pri laičnem preigravanju, kaj je moralno prav in kaj ni politično korektno. Pristojni organi so medtem tudi že odreagirali po svoje.

Grožnje s smrtjo

Mila je 16-letna najstnica, ki je posnela video in v njem (objavila ga je na Instagramu) vehementno kritizirala islam. Kot je izjavila, sovraži religijo, v Koranu ni nič drugega kot sovraštvo in islam je sranje. »Pa nisem rasistka, saj ni mogoče biti rasist v odnosu du vere ...« Posledice so prav tako vehementne: nemudoma jo je dosegel plaz obtožb in celo grožnje s smrtjo, zaradi česar se je zbala hoditi v šolo.



Zatem se je odzvalo sodišče v mestecu Vienne v departmaju Isère, prepričano, da je mladoletna domačinka samo povedala, kaj si osebno misli o muslimanski religiji. V njenem stališču da je resda zaznati precej oster ton, ne pa tudi elementov kaznivosti: nobenega širjenja sovraštva ali nasilnosti ni v odnosu do nekaterih posameznikov zaradi njihovega izvora ali pripadnosti verski skupnosti. Je pa po drugi strani očitna nasilnost oseb, ki so se z grožnjami odzvale na najstničin video, zato sodišče preiskuje naprej.



Medtem je že tudi minister za notranje zadeve Christophe Castaner potrdil, da sta Mila in njena družina pod policijsko zaščito. Sočasno so primer še dodobra spolitizirali, za Milo sta se med politiki zavzela skrajneža, kot sta Marine Le Pen in Nicolas Dupont-Aignan, javnost pa se je, predvsem na spletnih platformah, pričakovano razklala. Eni se odločno postavljajo za Milo, ki se je, med drugim, deklarirala za lezbijko, medtem ko so drugi odločno proti njej. Nekatere zanima, kakšni bi bili odzivi, če bi kritizirala druge religije.

Odprtost duha

Naj zdaj Francozi še tako razpredajo, kaj je prav in kaj narobe, nekaj se zdi jasno: odprtosti svobodnega duha je v sodobnem svetu bolj malo; pa ne le v Franciji.