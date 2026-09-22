Ko se represija pojavi v imenu zakona: skrite oblike zatiranja protestov

V novi epizodi podkasta, ki ga na Delu pripravljamo v okviru projekta SOS4Democracy, je bil govor o manj vidnih oblikah politične represije. Gost je bil Mert Arslanalp, docent politologije na istanbulski univerzi Boğaziçi, ki raziskuje proteste in odziv nanje v različnih oblikah političnih režimov.

Politične represije ne smemo razumeti le kot policijsko nasilje, aretacije in zapiranje protestnikov. Sodobne oblasti lahko nestrinjanje omejujejo tudi z zakoni, upravnimi globami, nadzorom, stigmatizacijo in ustvarjanjem negotovosti. Prav ta manj vidna orodja so v središču Arslanalpovih raziskav.

Arslanalp opozarja na širjenje »pravnega sivega območja«, v katerem se podobna orodja pojavljajo tudi v liberalnih demokracijah.

Arslanalp opozarja, da pravo ni namenjeno zgolj varovanju pravic. Zgodovinsko je bilo tudi instrument državne prisile in ohranjanja reda. V mnogih demokracijah je zato ves čas obstajala napetost med varovanjem svoboščin in varnostnimi interesi države. Pri svobodi zbiranja je ta napetost posebno izrazita, saj pravni sistemi oblastem pogosto dajejo precejšnjo diskrecijo pri odločanju, kateri protesti so dovoljeni.

V Turčiji, ki se uvršča med polavtoritarne režime, je ta prostor zelo širok. Podoben mehanizem, čeprav v bistveno drugačnem političnem okolju, Arslanalp opaža na Zahodu, med drugim v Španiji. Tam se je represija nad protesti po gibanju Indignados vse bolj preselila na področje upravnih kazni. Zakon iz leta 2015 je omogočil visoke globe za različne oblike ­protestiranja.

Mert Arslanalp opozarja, da pravo ni namenjeno zgolj varovanju pravic. FOTO: Marko Feist

Sogovornik ne enači Turčije z evropskimi demokracijami. Razlike opaža tudi v tem, ali obstajajo učinkovite sodne poti za izpodbijanje represivnih ukrepov. Toda raziskovalec opozarja na širjenje »pravnega sivega območja«, v katerem se podobna orodja pojavljajo tudi v liberalnih demokracijah.

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Članek je objavljen v okviru projekta SOS4Democracy, v katerem sodeluje medijska hiša Delo.

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