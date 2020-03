Ko se v Bruslju zaprejo vsa vrata

867 ljudi na intezivni negi



AFP Belgijska premierka Sophie Wilmès opozarja, da se ljudje v času strogih ukrepov ne smejo vesti, kot da so počitnice. FOTO: Olivier Hoslet/AFP



Vendarle dobili vlado



Leto dni do normalizacije?

Bruselj – Namesto množic turistov je na osrednjem bruseljskem trgu Grand Place le kak sprehajalec, evropska četrt okoli Schumanovega krožišča je opustela, na mestnih cestah je promet kot sicer enkrat na leto na »dan brez avtomobila«.Le v trgovinah, na sprehajališčih in v mestnih parkih je še nekaj življenja. Policisti na krajih, na katere ob lepem vremenu prihaja več ljudi, z dronov opozarjajo na obvezno socialno razdaljo in prepoved zbiranja. V Belgiji so strogi ukrepi v veljavi že od polnoči 13. marca, ko so morali vsi bari, restavracije in druge nenujne dejavnosti zapreti vrata.Nekaj ukrepov je bilo še poostrenih, denimo frizerji ne morejo več sprejemati naročenih strank. Ena od izjem so kioski za prodajo krompirčka.Da se je svet za nacionalno varnost konec tedna odločil podaljšati ukrepe do 19. aprila, ko se končajo dvotedenske velikonočne počitnice, ni bilo nobeno presenečenje. 1702, 1850 in 1049 so bila števila na novo registriranih okužb v zadnjih treh dneh.Za oceno obremenjenosti sistema sta ključni števili hospitalizacij (4138) in zlasti oseb na intenzivni negi (867). Spodbudna nedeljska ugotovitev je bila, da se je število oseb na intenzivni negi podvojilo v 4,4 dneva. Teden dni prej je bil ta čas dvakrat krajši.Ker imajo v vsej državi za intenzivno nego na razpolago okoli 1900 postelj, je takšno podaljšanje pozitivno gibanje. A vrha epidemije, ki bi prinesel več olajšanja, še ni na obzorju. Do nedelje se je število smrti, povezanih s koronavirusom, povečalo na 431. V takšnih okoliščinah Belgijci ukrepe kar resno in odgovorno spoštujejo.Policija na cestah ustavlja vozila in preverja, ali so ljudje res na nujni poti k zdravniku ali po nakupih živil.Zaradi manjšine, ki ne spoštuje pravil, so nadzor še poostrili. V času omejitev gibanja je sicer dopustna posameznikova športna aktivnost, a ljudje se ne bi smeli kot v običajnih dneh opraviti v Ardene ali ob morje preživet lep dan. Takšno je bilo jasno opozorilo premierke Sophie Wilmès.Z zaostrovanjem krize s širjenjem virusa je belgijskim strankam po kopici zapletov (zadnja prava vlada je padla pred božičem leta 2018) uspelo zagotoviti vladi liberalke Wilmèsove posebna pooblastila. Med negotovostjo, ali se bosta kriza in zaprtje podaljšala še v maj, v javnosti potekajo številne razprave o strategiji izhoda.Časnik De Standaard je konec tedna opozarjal, da je za psihološko obvladljivost krize nujna perspektiva. Četudi ni mogoče postaviti končnega datuma, bi potrebovali logiko, ki ni le črno-bela: vse zaprto ali vse odprto. Zato bi morali tudi znanstveniki začeti iskati odgovor na vprašanje, kako bi bilo mogoče v dolgi bitki ublažiti katero od omejitev javnega življenja.Znani belgijski virologsicer svari pred pretiranim optimizmom. Za VRT je povedal,da bodo prve omejitve lahko začeli odpravljati šele, ko se bo krivulja obrnila navzdol. Do popolne normalizacije položaja bo po njegovem mnenju moralo miniti vsaj leto dni.