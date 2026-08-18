Ko škoda v kmetijstvu trči ob podnebne spremembe

Združenje nemških kmetov državo že poziva k takojšnji finančni pomoči, da bi se lahko sploh pripravili na prihodnjo sezono. Zaradi ekstremne suše bodo letos pridelali okoli sedem odstotkov manj žita. V Berlinu so pomoč že obljubili, se je pa razvila razprava, ali bi morali kmetje v zameno za obsežne subvencije, ki jih prejemajo, več sredstev nameniti tudi za okolju prijaznejše kmetovanje. Prav tako so pod vprašanjem nekateri ukrepi vlade kanclerja Friedricha Merza, ki gredo na škodo boja zoper podnebnim spremembam. Prav v kmetijstvu so protislovja nekaterih ukrepov najbolj očitna.