Ko so maske zapoved javnega prostora

Nemir na ulicah

816 novih primerov Covida-19 so v Kataloniji zabeležili v nedeljo.



Ključna je preventiva

Kakor še kje se novi koronavirus ne zdi pod nadzorom v Kataloniji, drugače, v Lleidi in v sedmih bližnjih občinah na zahodu španske avtonomne skupnosti spet precej neukročeno razsaja. Zato je regionalna vlada v nedeljo zapovedala obvezno ostajanje doma v okraju Segrià – in to do nadaljnjega. A že včeraj je odločitev spodneslo sodišče v Lleidi.Po vladnem dekretu kar 160.000 prebivalcev mest v notranjosti regije – kot so Lleida, Alcarràs, Aitona, La Granja d'Escarp, Massalcoreig, Seròs, Soses, Torres de Segre – od včeraj naj ne bi smelo drugam kot na delo in k zdravniku, na prostem pa naj bi se gibali in rekreirali samo z ljudmi iz skupnega gospodinjstva. Po poročanju katalonske tiskovne agencije so morali tudi bari in restavracije zapreti vrata, kakor niso več dovolili obiskov svojcev po domovih za starejše.Ukrep regionalne vlade je nemudoma vznemiril javnost – nekaj sto meščanov Lleide je protestiralo na ulicah – in tudi okrajno sodišče je hitro presodilo, da je z dekretom uradna Barcelona prekoračila pristojnosti: ostajanje doma da lahko zapove državljanom samo nacionalna vlada v Madridu, in to z razglasitvijo izrednih razmer, kakor je to naredila 14. marca. Po dobrih treh mesecih, 21. junija, jih je predsednik vlade Pedro Sánchez preklical, saj da je pandemija »premagana«, s čimer je kolikor toliko obudil javno življenje v Španiji in vrnil Špance v »novo normalnost«.Toda covid-19 ni poniknil, v nedeljo so zabeležili 816 novih primerov v Kataloniji, kar je menda največ po 19. maju. Ker pa ni nevaren le virus, ampak so lahko pogubne tudi njegove ekonomsko-socialne posledice, je okrog tristo protestnikov v Lleidi zahtevalo odstop predsednika Katalonijein župana mesta. Nekateri so prepričani, da se oblasti zdravstveno odzivajo zapoznelo.Odločitev sodišča v Lleidi pomeni preklic ukrepa vlade v Barceloni, a mogoče se je še pritožiti. Katalonska ministrica za zdravjeje medtem že opozorila, da tako drastičnih ukrepov ne bi odredili, če ne bi bili nujni, in pozvala Katalonce z območij, kjer je veliko primerov okužb, naj vendarle ostanejo doma.Zdravstvene razmere so precej skrb zbujajoče tudi v L’Hospitalet de Llobregatu, drugem največjem mestu v regiji s približno 265.000 prebivalci, kjer so v soboto prešteli 107 okužb, še pred tednom dni pa 30. Pristojni zato pozivajo meščane k skrajni previdnosti in upoštevanju preventivnih priporočil, k fizični razdalji poldrugega metra, razkuževanju rok in nošenju mask; te so za odrasle in otroke, starejše od šest let, po vsej Kataloniji obvezne že od četrtka, najsi v zaprtih javnih prostorih ali na prostem. Nespoštovanje novih pravil obnašanja bo kaznovano s sto evri globe ... Pred novimi žarišči novega koronavirusa svarijo tudi v Galiciji in Baskiji.