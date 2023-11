Ko so nehale padati bombe, so ljudje začeli iskati svoje najbližje

V nadaljevanju preberite:

Danes ob sedmih zjutraj je po enodnevni prestavitvi na območju Gaze po sedmih tednih brutalnega izraelskega bombardiranja vendarle začela veljati štiridnevna prekinitev ognja. Izčrpani, lačni, prestrašeni in globoko travmatizirani ljudje v porušeni in opustošeni palestinski enklavi so, čeprav tesnobno in negotovo, vendarle lahko malce zadihali. Prav zdaj pa se je pod nadzorom Rdečega križa in Rdečega polmeseca začel prvi val zamenjave izraelskih talcev za palestinske zapornike.

Vse do uradnega začetka humanitarne prekinitve ognja so izraelske sile bombardirale in raketirale celotno območje Gaze. Petnajst minut čez sedmo uro zjutraj so v mestu Gaza, nad katerim so izraelske sile pred dobrim tednom dni prevzele nadzor, še vedno potekali spopadi med izraelsko vojsko in Hamasom. Potem pa je streljanje vendarle potihnilo.

Ljudje, ki so zadnjih sedem tednov neskončno trpeli, so počasi in skrajno previdno začeli prihajati iz zgradb, kjer so se dolgo skrivali – iz šol, bolnišnic, objektov Združenih narodov … Podali so se proti svojim porušenim domovom: v sedmih tednih neprestanega obstreljevanja je moralo svoje domove v Gazi zapustiti kar 1,7 od 2,3 milijona prebivalcev največjega odprtega zapora, hiralnice in pokopališča na svetu. Kar naenkrat so, sicer izjemno skromno založene, zaživele tržnice. Odprlo se je nekaj pekarn. Ljudje so vdihnili droben, le kratkotrajen nastavek miru.