Ko so tudi maske nujna šolska potrebščina

Covid-19 spreminja normalnost, zato naj bi se tudi učenci vrnili v šolo čim bolj – normalno. Za francoske šolarje bo prvi dan pouka kakor običajno 1. september, ko naj bi večinsko sedli v klopi z zaščitno masko na obrazu. Dilem, povezanih z vrnitvijo v razrede, ne manjka.



Francoski minister za izobraževanje Jean-Michel Blanquer je pred dnevi v intervjuju za France 2 zatrdil, da pomika datuma ne bo, četudi se epidemiološka slika slabša in čeravno so splošno odložitev začetka pouka vsaj za en teden zahtevali v nekaterih starševskih združenjih. Toda hkrati po anketi, objavljeni v Journal du dimanche, kar 80 odstotkov staršev meni, da je prvi september dober prvi šolski dan ... Kakor so različne scenarije, po katerih je treba »učiteljem in učencem zagotoviti zaščito ter vsem šolajočim se izobraževanje«, že julija pripravili na pristojnem ministrstvu, naj bi bile dopustne zgolj »lokalizirane izjeme«.

Breme šol in družin

Vsi zaposleni in nič manj učenci od 11. leta naprej ter dijaki bodo morali v francoskih šolskih poslopjih po novem nositi zaščitne maske: sistematično v vseh zaprtih prostorih, torej tudi v razredu, in čeprav bo mogoče zagotoviti predpisano fizično razdaljo enega metra. Zato pa bo nošenje maske na prostem prepuščeno presoji šol glede na situacijo. Da bi lahko imeli zaščito na obrazu ves čas disciplinirano tudi otroci, mlajši od 11 let, ni verjetno, zato zanje, tako so ministru Blanqueru priporočili pediatri, ne bo obvezna. Bodo pa morali še toliko bolj skrbeti za njihovo higieno rok, za prezračevanje razredov, nemešanje skupin ...



Medtem ko naj bi zaposleni maske dobili v šoli, bodo za učence strošek staršev, tako kot jim morajo kupiti zvezke in knjige ter druge potrebščine. Vsem tistim, ki te dodatne obremenitve – mediji pišejo o sto evrih na leto na učenca – ne bodo zmogli, naj bi pomagale šole. Kljub temu je že v obtoku peticija z zahtevo po brezplačnih maskah ... Še več podrobnosti bo minister predstavil jutri, ko naj bi staršem menda še enkrat položil na srce, naj na prvi šolski dan, da bi se izognili širjenju virusa, v čim manjšem številu pospremijo otroke do izobraževalnih ustanov. Ob morebitnem pojavu okužb se bodo te odzivale skladno s situacijo: naprej bodo »zaprle« razred, po potrebi celo šolo ter zagotovile poučevanje na daljavo, ob tem pa poskrbele za čim več testov na novi koronavirus ...

Zmeda v Italiji

Podobno kot med Francozi je v teh dneh veliko družbenega osredotočanja na novo šolsko leto tudi med Italijani, ki lahko podrobna priporočila ministrstva za izobraževanje pričakujejo do konca avgusta. V Italiji so šole odprte že od 5. marca oziroma v Lombardiji in Benečiji od konca februarja, pouk pa se bo, kakor je določila vlada, za vse začel 14. septembra; že s 1. septembrom naj bi omogočili nekakšen dopolnilni pouk za manj uspešne učence, da bi lahko dohiteli vrstnike ...



Potem ko je pristojna ministrica Lucia Azzolina pred časom zbegala javnost z zamislijo, da bi se v razrede fizično vrnila polovica šolarjev, preostali pa bi se izobraževali na daljavo, tega vsaj na začetku ni pričakovati. Zato pa bodo morale šole – da bo upoštevana fizična razdalja enega metra – zagotoviti poltretji milijon dodatnih individualnih klopi in izvajati pouk tudi v kulturnih centrih, konferenčnih dvoranah in podobno. Za povrhu naj bi v vsaki šoli uredili še posebno sobo, v kateri bodo osamili vse z znaki okužbe, kar pomeni okrog 20.000 dodatnih prostorov ... Povsod tam, kjer pa predpisana fizična distanca ne bo mogoča, bodo vsi učenci, od šestega leta naprej, primorani nositi maske.



​Medtem ko ministrica še poudarja, da je treba odpreti vrata šol in z odgovornim samozaščitnim vedenjem poskrbeti, da bodo ostala odprta, v združenju ravnateljev opozarjajo, da je nujno zavarovati tudi šolska vodstva: pred morebitnim kazenskim preganjanjem v primerih, da bi se covid-19 širil med njihovimi učenci.

Kaos po špansko

Malo pred začetkom pouka je, sodeč po pisanju medijev, predvsem veliko kaotičnosti v Španiji, kjer sta izobraževanje in zdravje v pristojnosti regij, teh pa je 17. Kakor se po mnenju javnosti marsikatere niso odzvale ustrezno na novi koronavirus, je tudi glede vračanja v šole, datumsko bo različno, še vedno več neznank. V regiji Madrid, denimo, so po pisanju El Paísa šolski sindikati prejšnji teden pozvali zaposlene, naj 4., 8. in 9. septembra, ko naj bi se učenci in dijaki po različnih stopnjah vračali v razrede, stavkajo – zato ker šola ne sme postati žarišče okužb. Učitelji in starši še vedno ne vedo, po katerem od štirih scenarijev, pripravljenih že pred časom, naj bi otroci vstopili v novo šolsko leto ...



V Kataloniji, kjer naj bi začeli pouk 14. septembra, je predsednik Quim Torra včeraj dejal, da bodo maske v šolah obvezne za vse učence, starejše od 12 let, v koncih, kjer je nevarnost okužbe povečana, pa bo mejnik šest let. Napovedal je tudi, da naj bi do 15. novembra na novi koronavirus testirali okrog pol milijona šolarjev, več pa naj bi vlada v Barceloni pojasnila danes ... »Improviziranja« tik pred zdajci je ogromno, kar je po svoje razumljivo, takšna je narava virusa.