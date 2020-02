Ko sonarodnjak ni več mejak

Oblasti v Budimpešti vlagajo v medije, ki so prijazni do njihovih regionalnih zaveznikov, in si z velikodušno državno pomočjo zagotavljajo podporo pripadnikov madžarske manjšine v sosednjih državah.Ko so se v Sloveniji pojavile informacije, da madžarski poslovneži, ki so zelo blizu premieru Viktorju Orbánu, vlagajo v slovenske medije, so se ne le v domači javnosti pojavili komentarji dveh vrst. Nekateri so ugotavljali, da je madžarski zagovornik »neliberalne demokracije« pač priskočil na pomoč svojemu ideološkemu zavezniku Janezu Janši. V drugih so pisci izražali bojazen, da »Orbánovi lojalisti« poskušajo v sosednji ...