Ko trgovinska vojna segreva planet

Včeraj je prinesla olajšanje novica, da je Kitajska za leto dni odpravila pristaniške takse za ladje, ki so bile kakorkoli povezane z ZDA. Po mesecu dni negotovosti, ki so jo povzročile medsebojne pristaniške pristojbine (te so začele veljati 14. oktobra), so si ladijski prevozniki nekoliko oddahnili.

Kitajsko ministrstvo za promet je sporočilo, da je osrednja vlada odpravila posebne pristaniške pristojbine. Odlok o tem je začel veljati v ponedeljek ob 13. uri in eni minuti, potem ko je Washington prav tako začasno odpravil svoje takse na kitajske ladje.

Kitajska je poleg tega začasno odpravila sankcije proti petim ameriškim podružnicam južnokorejskega ladjedelniškega podjetja Hanwha Ocean, ki ga je pred tem obtožila, da sodeluje z Belo hišo pri oviranju kitajskih ladijskih prevoznikov pri dostopu do pristanišč.

Z vzajemno preložitvijo pristaniških taks in s kitajsko odpravo sankcij za Hanwha Ocean je premirje, ki je bilo med ameriškimi in kitajskimi pogajalci sklenjeno v Kuala Lumpurju konec prejšnjega meseca, prineslo prve rezultate. Ta novica je bila pomembna, ker je prispela ob začetku podnebne konference Cop30 v brazilskem mestu Belém.