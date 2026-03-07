Ko v mesto pride cirkus

»Spominjam se, da sem se v cirkusu naučil, da je klovn princ. Veliki princ. Vedno sem mislil, da je veliki princ lev ali čarovnik, a v cirkusu je najpomembnejši klovn.«

To je v enem od intervjujev pripovedoval Roberto Remigio Benigni, veliki italijanski igralec, ki se je na začetku igralske kariere najprej učil klovnovske umetnosti, in to kar od francoskega mojstra klovna Philippa Gaulierja. Na Benignija sem se spomnila, ko sem prebrala, da najprej v Zagreb in nato v Ljubljano prihaja sloviti Cirque du Soleil. In to me ni samo razveselilo. To me je potolažilo.

V tem času tragedij, ki se razmnožujejo kot pohotni demoni, v času smrti, ki v šolskih učilnicah in bolniških sobah pleše kot ponorela čarovnica, v času strah vzbujajoče neodgovornosti ljudi, odgovornih za najstrašnejše orožje, prihaja k nam na obisk klovn. Največji princ nam bo pojasnil, zakaj smo ubogi in čemu se smemo smejati, pa tudi, zakaj se moramo naučiti plemenito jokati.