Ko Wuhan sname masko ...

Če bi pred pol leta kdo v Wuhanu omenil zabavo v bazenu, bi ponj prišla policija in ga izprašala, kakšen prevrat ima v mislih v času, ko je 11 milijonov prebivalcev v karanteni. Covid-19 je prišel v svet prav iz tega mesta. Do trenutka, ko so 23. januarja okoli mesta postavili barikade, da nihče ne bi mogel ne ven ne noter, mu je podleglo 17 ljudi.Toda pretekli konec tedna se je več tisoč stanovalcev Wuhana zbralo v vodnem parku Playa Maya na koncertu elektronske glasbe, ki je bil organiziran v bazenu, z didžejem za pultom in animatorkami v šelestečih oblekah ter s pirotehničnimi učinki, ki naj bi bili odsev nakopičene ...