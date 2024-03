Koalicija se strinja, da sabor razpustijo 14. marca

Hrvaški premier Andrej Plenković je danes na seji vlade napovedal, da bodo sabor razpustili prihodnji četrtek. To pomeni, da bodo parlamentarne volitve na Hrvaškem potekale med 14. aprilom in 12. majem. O končnem datumu volitev bo odločil hrvaški predsednik Zoran Milanović.

O tem, da bodo sabor razpustili 14. marca, so se po Plenkovićevih besedah dogovorili na današnjem sestanku koalicije.

Predsednik sabora Gordan Jandroković je medtem pojasnil, da bo razprava o razpustitvi sabora potekala v sredo, v četrtek pa bodo poslanci o tem glasovali.

Volitve mora razpisati predsednik države. Po hrvaški zakonodaji mora od dneva začetka veljavnosti odločitve o razpisu volitev do dneva volitev miniti najmanj 30 in največ 60 dni. To pomeni, da bi volitve lahko potekale 14., 21. ali 28. aprila oz. 5. ali 12. maja.

Deset hrvaških levo-liberalnih strank se je ta teden dogovorilo, da bodo na volitvah nastopile v koaliciji Za boljšo Hrvaško. V njej bo tudi največja opozicijska SDP, odpadniki te stranke, ki so se poimenovali Socialdemokrati, bodo, kot kaže trenutno, nastopili samostojno. Levo-zeleni Zmoremo! pa se s SDP pogovarjajo o t. i. pikčasti koaliciji oz. skupnem nastopu v štirih volilnih enotah. V vladajoči HDZ so v zadnjih dneh napovedali, da bodo na volitvah sodelovali z dosedanjimi partnerji, med katerimi so predstavniki manjšin in nekatere manjše stranke različnih političnih usmeritev. Je pa Plenković že zavrnil možnost sodelovanja s konservativno stranko Most in desnim Domovinskim gibanjem.

Na Hrvaškem bodo letos poleg evropskih in parlamentarnih volitev potekale tudi predsedniške volitve. Volitve v evropski parlament bodo 9. junija, predsedniške pa proti koncu leta.